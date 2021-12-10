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Московский листок

Психам место в дурдоме, а не в спецслужбах

Опубликовано 10.12.2021 в разделе комментариев 0

#расстрел #былевский #мфц #свр

Павел Былевский, журналист, кандидат филдософских наук, исследует причины роста насилия в последнее время и связывает ее с истерией по поводу эпидемии, QR-кодов и прочего.

#расстрел, #Былевский, #МФЦ, #СВР



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