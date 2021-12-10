Психам место в дурдоме, а не в спецслужбах #расстрел #былевский #мфц #свр Павел Былевский, журналист, кандидат филдософских наук, исследует причины роста насилия в последнее время и связывает ее с истерией по поводу эпидемии, QR-кодов и прочего. #расстрел, #Былевский, #МФЦ, #СВР



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться