Павел Былевский, журналист, кандидат филдософских наук, исследует причины роста насилия в последнее время и связывает ее с истерией по поводу эпидемии, QR-кодов и прочего.
#расстрел, #Былевский, #МФЦ, #СВР
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#расстрел #былевский #мфц #свр
Психам место в дурдоме, а не в спецслужбах
Павел Былевский, журналист, кандидат филдософских наук, исследует причины роста насилия в последнее время и связывает ее с истерией по поводу эпидемии, QR-кодов и прочего.
#расстрел, #Былевский, #МФЦ, #СВР
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