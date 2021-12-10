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Московский листок

У депутата-единоросса нашли "Версаль" и новые идеи экономии на детях

Опубликовано 10.12.2021 в разделе комментариев 0

школа дети
У депутата-единоросса нашли "Версаль" и новые идеи экономии на детях

Силовики проверяют причастность депутата от "Единой России" Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталия Латышева к хищениям средств, выделяемых на отдых детей из малообеспеченных семей.

Латышев руководит несколькими лагерями: ООО ДОК «Солнечная Поляна», ООО Пансионат «Орленок», ООО Пансионат «Дмитриадовский». Накануне в лагеря приходили с обысками.

С 2015 года его лагеря получили из бюджета порядка 1 миллиарда рублей. По версии правоохранителей, 30% от этой суммы осело в карманах бывшего депутата.

Накануне издание Baza опубликовало видео, где Латышев обсуждает с подчиненными, как сэкономить на детском питании.

«Наталья сказала котлеты всё время давать, а Оля говорит — мы же тогда будем всё дороже… Как нам быть?» — спрашивает на видео подчинённая депутата Латышева.

«Нет, она говорит, в меню писать надо постоянно котлеты, но это не значит, что их нужно давать», — объясняет ей в ответ единоросс.

Он приходит к выводу, что настоящие продукты, которые записаны в меню и подходят по требованиям, нужно давать только в дни, когда в учебные учреждения приходят с проверкой — в остальные можно класть детям что-нибудь подешевле — тогда и они голодными не будут и родители жаловаться не станут.

Во время обысков в доме Латышева выяснилось, что экстерьеры его «дворца», выполненного под старину и претендующего на звание нового Версаля, также весьма показательны. Кадры публикует Telegram-канал «Че по Ростову».

Социал ZA



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