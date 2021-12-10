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Московский листок

Путин признал, что приватизация шла под контролем агентов ЦРУ

Опубликовано 10.12.2021 в разделе комментариев 2

сша приватизация война рф цру
Путин признал, что приватизация шла под контролем агентов ЦРУ

Президент Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества заявил, что в середине 1990-х годов в правительстве РФ работали кадровые сотрудники ЦРУ США, по его словам, в Штатах их позднее привлекали к уголовной ответственности за участие в приватизации.

Цитата: "В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США. Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации", — сказал Путин.

А вот интересно, у нас кого-либо привлекли к ответственности за участие в приватизации?

Ну или признали иностранным агентом хотя бы?

Или привлекли за государственную измену? Нет?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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В начале 2000-х я уже вычистил всех... Точно-точно, в связи с "Курском" приезжал
Бггг написал 10.12.2021 11:51
В начале 2000-х я уже вычистил всех... Точно-точно, в связи с "Курском" приезжал шеф ЦРУ со списком своих агентов и тупин отправил их домой, чтобы америкосы их осудили.
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В этот момент все квантовые состояния перешли из одной Вселенной в другую, согласно теории петлевой
1581 написал 10.12.2021 11:28
нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации &#8212; сказал Путин.
Интересно, кто-нибудь объяснит этому клоуну, что люди не нарушали российское законодательство? Желательно молотком!
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