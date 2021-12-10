Путин признал, что приватизация шла под контролем агентов ЦРУ

Президент Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества заявил, что в середине 1990-х годов в правительстве РФ работали кадровые сотрудники ЦРУ США, по его словам, в Штатах их позднее привлекали к уголовной ответственности за участие в приватизации.
Цитата: "В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США. Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации", — сказал Путин.
А вот интересно, у нас кого-либо привлекли к ответственности за участие в приватизации?
Ну или признали иностранным агентом хотя бы?
Или привлекли за государственную измену? Нет?
А.Б.
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Бггг написал 10.12.2021 11:51
1581 написал 10.12.2021 11:28
Интересно, кто-нибудь объяснит этому клоуну, что люди не нарушали российское законодательство? Желательно молотком!