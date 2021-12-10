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Московский листок

Бывший мэр Архангельска, вдохновлённый примером Чечни, предложил переименовать город в Путинград

Опубликовано 10.12.2021 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Бывший мэр Архангельска, вдохновлённый примером Чечни, предложил переименовать город в Путинград

Александр Донской, бывший мэр Архангельска, выступил с оригинальной инициативой — переименовать город в Путинград. Экс-чиновник заявил:

«В Грозном есть улица Путина. А города имени Путина нет. Даже смотреть на Чечню — это хорошая практика. Чечня активно развивается, много бюджетных денег потрачено на восстановление Грозного»

Донской уверен, что если Архангельск будет называться Путинградом, то «никто из чиновников не будет косячить». Бывший мэр также предложил не останавливаться на переименовании города: «Можно объединить эти две вещи — область назвать Ангельской, а столицу — Путинградом. То есть Путинград в Ангельской области».

Мне как-то довелось сидеть с Донским в пыточном автобусе на Триумфальной, в 2011-м году. Нас там основательно отхреначили, Донскому даже сломали что-то кажется. Но чувства юмора при этом он не терял… Молодец, уважаю.

А насчет переименования – давно пора и всю страну, на манер Саудовской Аравии, переименовать в Путинскую Россию. Может, тогда заживем, как арабы?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Есть же город Владимир, надо добавить Владимирович.
Бггг написал 10.12.2021 11:54
Есть же город Владимир, надо добавить Владимирович.
Правда, есть другой известный ВВ, который Маяковский...
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