Глава Союза журналистов Москвы предложил пересмотреть закон об иноагентах

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека согласился на обсуждение закона об иностранных агентах с профессиональным сообществом. Но конкретных обещаний давать не стал.

Вопрос о статусе иноагентов поднял главред "Московского комсомольца" и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. По его словам, документ принимался в спешке, без консультаций с журналистским и правозащитным сообществом.

"Без всякого предупреждения СМИ признают иноагентом, причем это делает Минюст, не Роскомнадзор, не те ведомства, которые работают постоянно со СМИ и знают эту специфику. Нет никаких возможностей обжалования — даже преступник, который совершил убийство, и тот может обжаловать юридические решение. Не предусмотрены также и механизмы снятия статуса иноагента", - отметил Павел Гусев.

На это Путин заявил, что закон об иноагентах необходим для защиты государства от иностранного вмешательства, а позже ушел от ответа в абстрактное описание защиты интересов страны.

"Вы же знаете, как к нашим СМИ относятся за границей? Их объявляют иноагентами — их вызывают в суды, на допросы, им грозит тюремное заключение за неявку. Нам нужно обеспечить и свободу слова, в известной степени неприкосновенность тех людей, которые обращают внимание на изъяны нашего общества, несовершенства государственной системы, вопросы, которые возникают во время избирательных кампаний", - заявил глава государства.

Не понял – как обеспечить неприкосновенность? Посадить в тюрьму, и чтоб никто не смел прикоснуться? Даже близко подойти? А что?

А.Б.