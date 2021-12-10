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Московский листок

Коммунисты предложили законодательно запретить электронное голосование

Опубликовано 10.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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6 У депутата-единоросса нашли «Версаль» и новые идеи экономии на детях https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Путин признал, что приватизация шла под контролем агентов ЦРУ https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Бывший мэр Архангельска, вдохновлённый примером Чечни, предложил переименовать город в Путинград https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Скандал на конкурсе красоты верблюдов в Саудовской Аравии



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