Коммунисты предложили законодательно запретить электронное голосование #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Закон о QR все равно примут, но перед этим - посмотрят https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В 2021 году число заключенных журналистов достигло исторического максимума 3 Путин о законе об иноагентах: Нельзя допустить вмешательства извне, сами всех задавим https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Коммунисты предложили законодательно запретить электронное голосование 5 "Единая Россия" отказалась снижать пенсионный возраст 6 У депутата-единоросса нашли «Версаль» и новые идеи экономии на детях https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Путин признал, что приватизация шла под контролем агентов ЦРУ https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Бывший мэр Архангельска, вдохновлённый примером Чечни, предложил переименовать город в Путинград https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Скандал на конкурсе красоты верблюдов в Саудовской Аравии



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться