Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Закон о QR все равно примут, но перед этим - посмотрят https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В 2021 году число заключенных журналистов достигло исторического максимума
3 Путин о законе об иноагентах: Нельзя допустить вмешательства извне, сами всех задавим https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Коммунисты предложили законодательно запретить электронное голосование
5 "Единая Россия" отказалась снижать пенсионный возраст
6 У депутата-единоросса нашли «Версаль» и новые идеи экономии на детях https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Путин признал, что приватизация шла под контролем агентов ЦРУ https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Бывший мэр Архангельска, вдохновлённый примером Чечни, предложил переименовать город в Путинград https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Скандал на конкурсе красоты верблюдов в Саудовской Аравии
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