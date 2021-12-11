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Московский листок

Последняя скрепа

Опубликовано 11.12.2021 автором Вадим Горшенин, руководитель Правды.ру в разделе комментариев 0

победа бессмертный полк
Последняя скрепа

Политики от политиканов отличаются многим, конечно. Но вот за последние два дня обратил внимание вот на что.

Один чиновник кремлевской администрации сравнил высказывания тех, кто против принудительной вакцинации и введения QR-кодов с политикой Гитлера во время вторжения Германии в СССР, когда тот призывал своих командующих на оккупированных территориях лишать местное население вакцин и средств гигиены. Ну и заявил, что те, кто против принудительной вакцинации, поддерживают стратегию по уничтожению народа. (Небольшая ремарка: по-моему, это - истерика идеологического блока, когда от беспомощности в убеждении чиновники начинают хвататься за скрепы, прерогатива которых использовать по статусу только у первого лица).

Другой бывший высокий чиновник кремлевской администрации, а ныне - руководитель одной из палат российского парламента просто предлагает внимательно изучить комментарии пользователей Телеграма под его постом, которые в подавляющем большинстве против введения QR-кодов. И в данном случае, мне кажется, спикер прекрасно понимает, что комментарии в мессенджере - лишь бледный слепок того, каков расклад мнений на сегодняшний момент. Потому просто, что в этом мессенджере нет основного сегрегированного населения - людей старше 60, против которых сегодня приняты самые жесткие меры.

В данном случае я, конечно, поддерживаю позицию спикера.

А по той, другой, которая использует в качестве убеждения вторжение Германии в СССР, могу сказать только следующее.

Великая Отечественная - действительно последняя скрепа, которая объединяет граждан (хоть, к сожалению, и не всех уже). Именно поэтому первое лицо использует ее редко и только по делу, т.к. применение этого аргумента для убеждения в повседневных организационных делах начинает девальвировать само понятие Победы. Это совсем недавно очень точно показал нам "казус Моргенштерна".

Очевидно, что апелляция к Великой Отечественной наиболее убедительна для "детей войны", которым уже как раз за 60, и которых последнее время на постоянной основе лишают прав проезда на общественном транспорте, выхода из дома и т.д. И теперь вот оказывается, что они, потерявшие отцов на самой жестокой войне - еще и пособники Гитлера теперь.

Это, как минимум, очень странная логика в открытии нового предвыборного цикла 24-го года.

Так что сравнивая этих двух людей, обозначивших такие разные позиции, я б, пользуясь советскими определениями, одного назвал бы партийцем, а второго - пионЭром.



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