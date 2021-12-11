Политики от политиканов отличаются многим, конечно. Но вот за последние два дня обратил внимание вот на что.

Один чиновник кремлевской администрации сравнил высказывания тех, кто против принудительной вакцинации и введения QR-кодов с политикой Гитлера во время вторжения Германии в СССР, когда тот призывал своих командующих на оккупированных территориях лишать местное население вакцин и средств гигиены. Ну и заявил, что те, кто против принудительной вакцинации, поддерживают стратегию по уничтожению народа. (Небольшая ремарка: по-моему, это - истерика идеологического блока, когда от беспомощности в убеждении чиновники начинают хвататься за скрепы, прерогатива которых использовать по статусу только у первого лица).

Другой бывший высокий чиновник кремлевской администрации, а ныне - руководитель одной из палат российского парламента просто предлагает внимательно изучить комментарии пользователей Телеграма под его постом, которые в подавляющем большинстве против введения QR-кодов. И в данном случае, мне кажется, спикер прекрасно понимает, что комментарии в мессенджере - лишь бледный слепок того, каков расклад мнений на сегодняшний момент. Потому просто, что в этом мессенджере нет основного сегрегированного населения - людей старше 60, против которых сегодня приняты самые жесткие меры.

В данном случае я, конечно, поддерживаю позицию спикера.

А по той, другой, которая использует в качестве убеждения вторжение Германии в СССР, могу сказать только следующее.

Великая Отечественная - действительно последняя скрепа, которая объединяет граждан (хоть, к сожалению, и не всех уже). Именно поэтому первое лицо использует ее редко и только по делу, т.к. применение этого аргумента для убеждения в повседневных организационных делах начинает девальвировать само понятие Победы. Это совсем недавно очень точно показал нам "казус Моргенштерна".

Очевидно, что апелляция к Великой Отечественной наиболее убедительна для "детей войны", которым уже как раз за 60, и которых последнее время на постоянной основе лишают прав проезда на общественном транспорте, выхода из дома и т.д. И теперь вот оказывается, что они, потерявшие отцов на самой жестокой войне - еще и пособники Гитлера теперь.

Это, как минимум, очень странная логика в открытии нового предвыборного цикла 24-го года.

Так что сравнивая этих двух людей, обозначивших такие разные позиции, я б, пользуясь советскими определениями, одного назвал бы партийцем, а второго - пионЭром.