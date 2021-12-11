Вручение Нобелевской премии и черный день для мировой журналистики

Так совпало.

Главред WikiLeaks Храфнссон назвал экстрадицию Ассанжа черным днем для журналистики - в тот день, когда в Осло дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год вручили в Осло российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса - "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".

Издевательски получилось.

"Невероятно, что апелляционный суд отменил решение магистратского суда на основании заверений США в том, что с Джулианом будут обращаться справедливо, обеспечат ему лечение и пребывание в тюрьме с соответствующими условиями и он даже сможет отбыть свой срок в Австралии, если таковой будет ему назначен", — сказал Кристинн Храфнссон.

Насчет прочного мира - совсем нелепо, его и непрочного-то нет. Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США именно, что во время военных операций на Ближнем Востоке.

Ну и свобода мнений тоже...

Как стало известно 10 декабря, Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на решение о запрете экстрадировать Ассанжа. Указано, что инстанцию удовлетворили гарантии, которые предоставил Вашингтон. В частности, США пообещали не применять к основателю WikiLeaks "специальные административные меры", предоставлять ему необходимое клиническое и психологическое лечение, а также обязались согласиться на его перевод для отбывания наказания в Австралию.

Теперь дело будет передано в Вестминстерский магистратский суд, а оттуда — государственному министру, который примет финальное решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Сам журналист остается под стражей.

В 2019-м, сообщалось, что британский МИД не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Однако статьи обвинения ее и не предусматривают: просто в тюрьме он проведет до 175 лет.

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А вообще свобода выражения мнений существует?

Да, отвечу - да! Там, где ваше мнение никого не интересует, выражайте, сколько угодно. Или там, где ваше мнение по счастливому стечению обстоятельств совпадает с официальной позицией.

В остальных случаях всегда возникают проблемы.

Почему, например, не дали премию Навальному? Он ведь именно в персональном качестве, благодаря своим расследованиям, был в последние годы куда заметней, чем Муратов - и даже заметней "Новой газеты" в целом, хотя газета, конечно, значительная. Но премию-то получила не газета (хотя бывает, что премию дают целым организациям), а лично Муратов. Он хороший журналист, но что он написал? Не вспоминается?

Да нет, и писал в свое время, и очень неплохо, но не так, чтобы на нобелевском уровне, не Горький. Хотя, конечно, много лучше, чем Алексиевич.

И газету создавал тоже не Муратов, то есть не только Муратов, там значительная группа журналистов была (Сергей Кожеуров, Сергей Кушнерев, Павел Вощанов, Акрам Муртазаев, Дмитрий Сабов и др.)... И первым главредом был Сергей Кожеуров.

Это нисколько не умаляет личных заслуг Дмитрия Муратова, но все же газета - это форма коллективного творчества, и славу "Новой газете" добывал не один Муратов, а в большей степени те журналисты, что теперь публикуются в траурных рамках...

А вот Ассанж выступал в личном качестве. Поэтому не лауреат, как и Навальный.

А.Б.