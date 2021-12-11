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Московский листок

Совесть понятие относительное

Опубликовано 11.12.2021 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Совесть понятие относительное

В интернете появился снимок президента, который что - то подписывает. Очевидно по мнению блогера указ о минимальном размере оплаты труда, который в 2022 году буде равен 13890 рублей. Читатель, по вашему мнению о чём думал в это время президент? Мы видим и слышим, что он на совещаниях с правительством и не только определил три главных врага в стране. Это нищета, здравоохранение и образование. При этом на днях он подписал бюджет страны на три последующих года и везде на эти проблемы сокращено финансирование. Так о чём он думал? Он не думал, он летал в облаках и так продолжается все 21 год его сидения в Кремле. Чуть позже он назвал ещё одну главную проблему в стране - это демография. Конечно не все, но половина трудоспособного населения и пенсионеры из рабочего класса будут получать либо 13890 рублей, либо меньше. Указы президента доходят до всех регионах, но не все их исполняют. А чтобы оправдать зарплату ниже прожиточного минимума сокращают часы рабочего дня увеличивают количество выходных

В нашем посёлке есть отделение Сбербанка, где мы платим налоги и получаем пенсии. Оператор работает в неделю 3 дня и получает 7 тысяч рублей. За год не знаю по какой причине несколько раз банк закрывается на неделю и даже больше. В народе говорят, что вот это и есть бардак. А Г.Греф миллиарды выплачивает иностранным акционерам. Они нам не нужны и никто от руководства страны не вмешивается в его работу. Президент хотя бы для себя понял, как можно жить на эту сумму, заплатив налоги? И всё таки подписывает, не вдаваясь в подробности или сознательно признаёт народ в качестве рабов. Более того подписывая возможно вспоминает свои обещания на счёт зарплаты в 2700 долларов и квартиры по 100 метров, а также о 25 тысячах высоко - технологичных рабочих мест. При этом в столице строят высотки в которых есть квартиры похожие на курятники. Президент всё это видит, но не вмешивается. Вам, читатель, не кажется, что президент занимает не то место в общественной жизни страны. Ну что ещё можно сказать, чтобы вы поняли в какой стране мы живём и кто нами руководит.

На недавнем совещании президент пожурил А.Котякова - министра труда за отсутствие контроля на шахте в Кемеровкой области. И что? Котяков похудел и даже с широким лицом стал отращивать бороду. Конечно к экономики это никак не относится, но они должны следить за своей внешностью. Имея вот такую фигуру он стал походить на бомжа одетого с чужого плеча. Не знаю правда это или нет, но в СМИ пишут, что зарплата минтруда 2500 тысяч рублей. Неужели у него зарплата выше чем у министра финансов? Вообще в нашей стране есть хоть какой - то порядок установления зарплат чиновникам? И почему минимальная оплата касается только нищего народа. И как при этом у руководства поворачивается язык говорить об единении и о патриотизме. Неужели народ не обращает на этот бардак внимание. Но ведь чиновники распихивают по карманам то, что заработал нищий рабочий. Чиновник сам ничего не производит, а получает миллионы.

Почти каждый день Жириновский выступает в Госдуме и интернет полностью выкладывает его речи. На днях затронул долг правительства перед вкладчиками СССР. У него на момент ликвидации Союза лежало в банке 100 тысяч рублей, что соответствует десяти автомашин Волжского завода. В советское время накопить такую сумму простому человеку не представлялось возможным. Жириновскому всё мало, а эти тысяч предатели превратили в деревянные рубли.

Кремлёвские господа, правительство увлеклись цифровизацией, карточками и зарплату на предприятиях не выдают на руки, а переводят на карточки. Какова цель? Она проста. Банкиры да и сама власть заинтересованы, чтобы в банках было как можно больше наличных средств. Любой человек не будет снимать всё до рубля и этим пользуются банкиры, вкладывая в доходные проекты и получая прибыль. Однако мошенники обгоняют банковскую науку и крадут в сутки до 36 миллионов рублей, и как правило у простых смертных. При этом ЦБ решил какую - то часть украденных даже возмещать. Оказывается прибыль от вкладов превышает воровство. Во всех проблемах отдувается народ, не плохо устроен бандитски - воровской капитализм.

В среду слушал у В.Соловьёва монолог К.Шахназарова. Выступая сказал, что он не политик, на самом деле он очень хороший политик и разложил политику кремля честно и справедливо. Он сказал, что кремль что - то выжидает и нам надо время. Можно добавить о том, что в это время США и НАТО наращивают вооружение вокруг нашей страны. Любой здравомыслящий человек скажет, что время нужно для того, чтобы в России экономика заняла хотя бы пятое место в мире. Даже если будет та, то это не решит проблемы России. Надо чтобы экономика была как минимум на втором или даже на первом месте. А что же получается на самом деле на счёт времени? Думаю, что никто не будет возражать против того ,что сейчас в мире решает проблемы именно экономика. Есть и пример Китая. При этом США теряет мировое господство. За 9 месяцев из России уже вывезено 60 миллиардов долларов. А сколько вывезено за 21 год? Почему никто из говорунов у Соловьёва, Скабеевой, Норкина даже не вспоминают об этом воровстве? Вдумайтесь, граждане страны, за 21 год можно было сделать из России золотое государство. Не зря К.Шахназаров зачитал цитату из письма с которым к нему обратился профессор. Никто в стране не готовит инженеров, профессиональных рабочих, исчезло станкостроение, электронная промышленность. Чиновники всех уровней превратились в торгашей. Продают всё что можно продать даже за бросовые цены и как правило деньги оседают за границей. Несколько лет назад, когда на Д.Востоке было сильнейшее наводнение выехал депутат думы чтобы посмотреть в живую о происходящем. И вот он сообщает, что власть продаёт Китаю электроэнергию за копейки а с народа берёт по пять рублей. Китай сам устанавливает цены на товары которые приобретает в России. Что нибудь изменилось за эти годы? Ничего. Вот поэтому при нынешней власти Россия никогда по экономики не приблизится даже к пятому месту.

На днях днём включил телевизор и на экране президент читает по бумажкам текст и говорит об интересе народа. Он что забыл в каком положении находится российский народ? У него один интерес - выжить и не подохнуть раньше природного срока. Спасибо, Отец родной, об увеличении минимальной оплаты труда на одну тысячу. Гуляй, рванина, хозяин добавил тысячу. Значит время нужно не для того, чтобы развивать экономику, а для того, чтобы как можно больше вывести из страны денежных средств и сырья. Образованные люди используют эти годы чтобы уехать хоть к чёрту на кулички лишь бы получить работу. Вот поэтому прикрыли профессионально технические училища и вузы по техническим специальностям. Кому нужен не образованный профессионально человек?



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