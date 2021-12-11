9 декабря 2021 года рядом с приёмной губернатора Пермского края Махонина Дмитрия Николаевича и прочими краевыми административными зданиями были развернуты плакаты: «Будут работать заводы – будет жить Пермский край. Отстоим ЗиД», «Требуем от власти г. Перми, Края и Губернатора отстоять завод им. Ф. Э. Дзержинского», «Без наших сепараторов и боеприпасов нет флота и оборонки! Даешь отечественного производителя!»

Одиночные пикеты были организованы ветеранами завода имени Ф.Э. Дзержинского, городскими и краевыми депутатами от КПРФ (Михаилом Поздеевым, Геннадием Сторожевым и Сергеем Медведевым). Акция была проведена в день приезда в край высоких гостей (правительственной делегации во главе с самим Мишустиным). Затем в приёмную губернатора Пермского края г. Махонина было передано коллективное обращение заводчан.

Напоминаем, первый раз ЗиД банкротили в 2006 году. Как считают теоретики рыночной экономики и некоторые люди, верящие в их пропаганду – банкротятся только невыгодные предприятия. После того как в ходе банкротства на ЗиДе было ликвидировано производство бензопил немецкая фирма «Штиль» подняла цены на свою продукцию того же сегмента в 2 раза. В общем, действительно, существование гражданского сектора на ЗиДе было не выгодно. Даже уже известно кому.

Отметим, что в итоге четыре орла большого бизнеса (конкурсный управляющий Евгений Лысов, исполнительный директор ФГУП Денис Бронников, председатель совета директоров Артур Васильев, а также бизнесмен Владислав Шинкевич) попали за банкротство ЗиДа под суд, однако были освобождены по истечению срока давности. Отметим, что срок давности - это стандартная освободилка для им подобных, обокравших государство, обокравших кучу людей, а тем более, убивших кучу людей. Следствия по крупным преступлениям идут долго. Правильный адвокат может этому долго малость помочь. А в случае аварии (допустим, на шахте) с большим количеством потерпевших и представителей погибших потерпевших оно и само по себе долго. И опять же можно помочь, вот и освобождаются мегажулики и массовые убийцы по истечению срока давности. Это ж не какие-то малоимущие, которые кусок еды из Пятёрки свистнули и на окрик охранника попытались не остановиться. Это солидные люди. Элита общества. Таких сажать – тоталитаризм в чистом виде.

В конце 2019 года началось новое банкротство ЗиДа. На этот раз уже его военного производства. Следует иметь в виду, что ЗиД выпускает взрыватели для ракет для армии и сепараторы для военных кораблей (в том числе, подводных атомоходов). Причём, о незаменимости ЗиДа говорят не только работники ЗиДа, но и, к примеру, генерал армии Николай Макаров (на тот момент заместитель министра обороны РФ). Однако зачем суверенной демократии атомоходы – она и так суверенна. А вот застроить кусок на берегу Камы элитным жильём – это святое!

Конец 2019 г. завод встретил с остановленным производством и уведомленными о сокращении работниками.

После серии акций протеста в Перми и в Москве контракты для ЗиДа нашлись, его запустили, два года завод работал. Однако в конце ноября 2021 г. работников ЗиДа порадовала замечательная весть. «Кировское ВМП «Авитек» отозвало предложение о заключении контрактов с пермским ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» на 2022 год. Гендиректор кировской компании Александр Иванов пояснил, что сделал это, поскольку «Авитек» сам освоил изготовление специзделий, которые раньше поставлял ЗиД…»(https://www.kommersant.ru/doc/5100605 от 30.11.2021).

В общем, застройка территории – это вкусно и прибыльно. А борьбу за спасение ЗиДа приходится начинать снова.