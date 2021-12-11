О распаде Советского Союза

Тридцатилетие с момента беловежских соглашений. И статья по круглой дате важна не столько официально ритуально; сколько идеологически актуально. Не напишешь ты, напишут другие; и нагородят черт знает какую реакционную и ностальгическую чушь.

То есть, распад первого Советского Союза был ЗАКОНОМЕРНЫМ! Закономерным потому, что никакого социализма в нем и не было. И мозги многих товарищей должны быть очищены от подобных иллюзий. А ясная голова приводит к эффективным действиям. И действия нужны ныне как никогда, потому что решающий момент близок.

***

Все началось еще с исторического спора Плеханова с Лениным. Плеханов утверждал вполне логично, что царская Россия не готова к социализму. И не мудрено. Нельзя перепрыгнуть пусть и от позднего, но феодализма, к социализму. Но в том-то и специфика того исторического момента, что и Ленин был прав, утверждая, что начинать путь к социализму надо здесь и сейчас. Российская буржуазия явно не справлялась с антифеодальной миссией; и регресс мог доконать всю нацию.

Вот те на, удивится иной читатель. Так не бывает, чтобы оба были правы. Бывает! Не так часто, но бывает. Потому что антифеодальную миссию может выполнить не только капитализм - но и первично-уравнительный КОММУНИЗМ. Да, ненадолго, отсюда и всего семьдесят лет Советского Союза, но решительно. Следовательно, и Плеханов сотоварищи оказались исторически правы, и Ленин сотоварищи. И социализм оказался не построенным, потому что предпосылки не созрели; и революция семнадцатого была необходимой. Но необходимой не в развитом и социалистическом смысле – а в примитивном и досоциалистическом смысле «военного коммунизма». Но хотя бы так, и мы выжили. Сейчас сидим и кушаем в собственных квартирах, а не вкалываем в батраках у Шмидтов или Джонсонов. А вот будущее зависит уже от нас.

***

Уж на что Маркс был занят анализом Западной Европы, и где капитализм развивался более или менее; но даже он чувствовал подобное вышесказанному, и по разности мировых производительных сил. Поэтому гениальность этого фрагмента Коммунистического Манифеста, и для России особенно, невозможно переоценить.

«… Первые попытки пролетариата непосредственно осуществить свои собственные классовые интересы во время всеобщего возбуждения, в период ниспровержения феодального общества, неизбежно терпели крушение вследствие неразвитости самого пролетариата, а также вследствие отсутствия материальных условий его освобождения, так как эти условия являются лишь продуктом буржуазной эпохи. Революционная литература, сопровождавшая эти первые движения пролетариата, по своему содержанию неизбежно является реакционной. Она проповедует всеобщий аскетизм и грубую уравнительность…»

Что, не нравится читать, граждане из КПРФ?!.. Правда глаза режет?!.. Ну так, или туда, или сюда. Или заниматься ностальгической фуйней – или оценивать ситуацию реально. Ведь написано же черным по белому: «неизбежно терпели крушение». А вы спрашиваете, почему рухнул Союз. Так Маркса надо читать, а не по думским кабинетам бегать. Разве что «возбуждение» продлилось семьдесят лет, и принесло много полезного. Но историю не обмануть.

Автор писал на эту тему столько раз, - и о валовой экономике по головам, и об эпидемии приписок, и об «декабристах» в Госплане, переписывающих невыполненные планы, и о поголовном дефиците, убивающем даже рудименты распределения по труду, - что надоело доказывать до ядреной фени, что дважды два четыре. Ну, разве что осталось взять советскую политэкономию, открыть стр. 539, и прочитать:

«… Удельный вес убыточных и малорентабельных предприятий в народном хозяйстве достиг к середине восьмидесятых прошлого века значительных размеров (около 40%). Спрашивается, почему в течение многих лет такие предприятия могли существовать? Только потому, что государство изымало средства у тех предприятий, которые работали рентабельно, и передавало их нерентабельным предприятиям. Соответствие трудового вклада и дохода нарушалось, что вело к уравнительности, иждивенчеству и получению незаработанных средств, иначе говоря, нетрудовых доходов как отдельными работниками, так и целыми коллективами…»

И то писалось под гигантским давлением ЦК КПСС, а настоящие цифры еще страшнее. Да что там говорить. НИ ОДНО предприятие не было признано неплатежеспособным за всю историю Союза. Ни одно! Но тогда полный абсурд. Если все предприятия работали рентабельно, откуда фактический крах экономики к восьмидесятым?!.. Риторический вопрос. Вывод только один: производительные силы уперлись в отсталые производственные отношения, и все рухнуло.

Да-да, сейчас начнется реакционно-ностальгическая истерия, что автор этих строк является агентом капитала-сионизма-масонов-инопланетян и прочая дребедень. Как все это надоело, нет слов. Короче, давайте рубить гордиев узел. Кто не согласен с вышесказанным принципиально – да идите хоть самым зеленым лесом. Куда Макар телят не гонял. Сама жизнь рассудит. А кто хотя бы задумался, и хотя бы гипотетически согласен с Марксом (даже звучит смешно, но все же), тогда идем далее.

***

Следовательно, да, мировой государственно-монополистический капитализм с ельцинско-путинским отпрыском оказался эффективнее первой версии Советского Союза. Отсюда и «тучные нулевые»; и потребительский рынок, приобрётший цивилизованные черты. Но теперь автор врежет с превеликим удовольствием и по либералам. С огромным удовольствием! Потому что историческая суть ельцинско-путинского периода лишь в том – чтобы подготовить окончательные предпосылки к РЕАЛЬНОМУ СОЦИАЛИЗМУ. Только это и ничего более!

Ельцин провел своеобразный анализ «берите суверенитета, сколько хотите» - Путин исчерпал синтез «собирательства земель» - и все, финита ля комедия! Полный ступор. Дальше только социализм, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ И СОЗРЕВШИЙ. И вот почему граждане России чувствуют хоть интуитивно, хоть сознательно, что Путину конец. Да потому что оный выполнил переходную роль – и пора убираться к чертовой матери.

Уже социализм стучится во все двери и окна – и еще усилие, и победа. Поэтому, как не парадоксально для некоторых, нынешний единороссовский беспредел и является доказательством их близкой смерти. Самое темное время наступает перед рассветом. Кремль потому и бесится, что чует скорую смерть. А если этому содействовать субъективно, так тем более.

Исторический прогресс не остановить. Он идет от «военного коммунизма» первого Советского Союза - через переходный ельцинско-путинский государственно-монополистический капитализм - к основам реального социализма! Вот судьба современной России. Все ныне живущие граждане страны и присутствуют при моменте перехода от второго к третьему. Это должно произойти буквально в следующем или последующем году; хотя, кто ж спорит, субъективный фактор явно не помешает. Реакционная бодяга без такого фактора может и затянуться.

А вот здесь-то и самое важное. Если совсем коротко: столичные левые силы уже не могут – региональные левые силы еще не могут. Отсюда и временная вакханалия единороссов. Еще раз, региональные левые настроения и массы думают по старинке, что все начнется в Москве – честные москвичи уже знают, что выдохлись, и надеются на регионы. Поэтому не мясо, не рыба. Временный упадок и затишье. Что ж, москвичи правы в этом случае. Абсолютно правы! На этот раз все должно начаться в регионах. Только так и никак иначе.

Февральская и октябрьская революции были столичными потому, что огромная масса трудящихся состояла в вооруженных гарнизонах вследствие первой мировой войны, и в гарнизонах столиц тем более. Самой ударной силой тех событий – при всем уважении к Рабочей гвардии – были солдаты. Отсюда и весь расклад.

Ныне не так. Никаких солдатских гарнизонов с почти поголовным вооружением нет. Никакой массовой войны. Более того, Москва упакована деньгами, содранными с регионов, и радикально недовольных там не так уж много. А вот в регионах все ровно наоборот. Недовольных и нищающих пруд пруди. И объективные условия подвигают к тому, что революционные события должны начинаться в регионах; и первые ласточки от Хабаровска до Шиеса уже появились.

Но в том-то и дело, что общественное сознание еще отстает от общественного бытия. Региональные трудящиеся привыкли настолько к централизации и уважению к Москве вследствие сурового прошлого – что осознание превращения нынешней столицы в эксплуататорского и компрадорского упыря никак не приходит. Времена Лжедмитрия подзабыты основательно. Вернее, это осознание приходит, но медленно и недостаточно. Тот же пример Хабаровска не был подхвачен.

Но сколько веревочке не виться, конец будет. Вся эта вакханалия с ковидом, инфляционная удавка, огромная фактическая безработица доведут до ручки, и регионы после зимы – а вполне возможно, и во время зимы – начнут раскачиваться. И вот здесь-то идеологические, пропагандистские и агитационные вопросы – короче, субъективный фактор, и по поводу Союза особенно - встанут во весь рост.

***

Ностальгия по прошлому Союзу отнюдь не так безвредна, как некоторым кажется. И по простой причине. Если и якобы Советский Союз рухнул вследствие «гениальности» агентов ЦРУ и бла-бла-бла; то да, ностальгически реставрационные устремления имеют смысл, и якобы надо все восстановить, лишь закрутив гайки. Но если первый Советский Союз рухнул по объективным и историческим причинам выше; то его реставрация ни то, что бессмысленна, а опасна. Ухнуть в яму второй раз… самоубийство. И ностальгия нужна здесь, как собаке пятая нога.

Но тогда, разумеется, нужен современный и модифицированный Советский Союз. И на эту тему автор писал столько раз, что язык намозолил. Возьмите его любую статью на этом сайте, и увидите весь расклад от поголовных советских республик до фабзавкомов с СТК, и с председателями ТОС на окладе. Да хотя бы взять последнюю статью «Разница между КПРФ и настоящей политикой», и где революционный метод прописан более или менее, и в отличие от импотенции зюгановщины. Но в том-то и дело, что еще многие и даже честные левые сторонники ждут по старой привычке команду из Москвы, и что ты будешь делать. Мол, че я первый.

А потому первый – что никакой команды из Москвы НЕ БУДЕТ! Никогда! Никакого суперцентра в виде нового Ленина НЕ БУДЕТ! Зарубите себе это на носу. Выжгите буквально паяльником на лбу, и смотрите каждое утро в зеркало. Поэтому только сам и «снизу», и никак иначе.

Нынешняя революция будет объективно и закономерно не централизованно ленинской, и что многие насмотрелись в кино и начитались в книжках – а регионально мининско-пожарской, если сказать образно, но абсолютно верно. ТОЛЬКО КОГДА появится советский регион – и даже муниципалитет – только тогда революционная мутация и начнет распространяться. Иначе никак. И вот почему любая региональная инициатива по сохранению МУП, а еще лучше по их росту для рабочих мест и эффективной конкуренции с акционерными «королями заказа» - НА ВЕС ЗОЛОТА! Это в тысячу, в миллион раз эффективнее, чем столичные тусовки а-ля Удальцов, или митинги а-ля Зюганов. И по той простой причине, что борьба за МУП потребует советизацию муниципалитета и региона неотвратимо, и далее по принципу домино.

И эффективность этого метода очевидна, потому что будет происходить уже с пониманием и поддержкой всех трудящихся. Все трудящиеся хотят устроить себя или свое чадо в надежный МУП, если федеральные места забиты; все трудящиеся хотят падение цен или повышение качества услуг вследствие конкуренции МУП с акционерными монополистами; все трудящиеся хотят устроиться в кооперативы или стать индивидуальным предпринимателем, если оные статут надежным подрядом и субподрядом МУП; и в итоге все трудящиеся захотят дешевый советский аппарат без разделения властей, и единственно возможный сделать сказанное.

А вот уже столичные интеллектуалы и деятели – Кагарлицкие, Федоровы, Двуреченские и так далее и тому подобное – помогут. Помогут, несомненно, и в силу ума и энергии. Но главное действующее лицо ныне – региональный и даже муниципальный МЕСТНЫЙ АКТИВИСТ. Вот альфа и омега нынешней революции. Автор дает голову на отсечение, что даже сотня – даже одна сотня таких активистов на всю Россию – может начать революцию. Все задвигается и зашевелится.

Еще раз, появятся новые Минины и Пожарские – единороссам конец. А раз так, то и реставрировать сверхцентрализованный Союз, и фонтанировать ностальгией по каждой годовщине его развала – никакого отношения к современному революционному процессу не имеет. Нужна такая ритуальщина, как козе баян. В будущее надо смотреть – а не в прошлое.

***

Если уж и делать выводы из годовщины распада Советского Союза, то следующие. Общее без личного НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Подлинно федеральное без местного УМИРАЕТ. Советский Союз не смог модернизироваться непосредственно потому, что его бюрократизация и сверхцентрализация поубивала личностные и инициативные качества. Точно также инертные жители сидели по углам, и думали, что «наверху» все знают и все умеют. А вот и не знали! А вот и не умели! Потому что не было пинков в задницу снизу. Потому что не было местных лидеров, могущих ткнуть в морду всем этим оборзевшим московским Чубайсам да Ельциным.

И ныне опять двадцать пять. Ну, блин, зла не хватает. Некоторые в регионах еще верят, что в Москве произойдет какое-то чудесное озарение, и все наладится. А вот и нет! НИ ХРЕНА, НИ ХРЕНА, НИ ХРЕНА ничего в Москве не сдвинется, если не будет давления снизу. Если не будет давления со стороны регионов и муниципалитетов.

Единороссовский Кремль рассматривает регионы только как кормовую базу, которую надо ограбить, и понастроить виллы заграницей. Регионы для Кремля – быдло! Колонии. Поэтому спасение утопающего только дело самого утопающего. И борьба за всесторонние МУПы – от строительства и агропрома до транспорта и жилищно-коммунального хозяйства в пику акционерным бандам, и с последующей советизацией - весьма неплохой метод и для такого давления, и для такого спасения.

И только тогда будет и настоящий социализм, и современный, мощный и модернизированный Советский Союз. А всю эту махровую реакционщину бесплодной и обессиливающей ностальгии – в топку. Поэтому меняю одного местного левого активиста на тысячу ностальгирующих. И вот какие научные выводы должны быть сделаны из годовщины распада Советского Союза.