Идущие на смерть боятся создавать семью #госдума #кпрф #шахтеры #депутат #останина Нина Останина и министр труда: почему позиция правительства по отношению к трудящемуся человеку носит такой откровенно скотский характер? #депутат, #Останина, #КПРФ, #Госдума, #шахтеры



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