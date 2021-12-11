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Московский листок

Идущие на смерть боятся создавать семью

Опубликовано 11.12.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #кпрф #шахтеры #депутат #останина

Нина Останина и министр труда: почему позиция правительства по отношению к трудящемуся человеку носит такой откровенно скотский характер?

#депутат, #Останина, #КПРФ, #Госдума, #шахтеры



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