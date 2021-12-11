Сокуров vs Путин: воспоминания о будущем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "не может быть и речи" об аресте режиссера Александра Сокурова, который поспорил с Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека.

Режиссер достаточно резко обратился к главе государства и получил такой же ответ. На следующий день Сокуров допустил возможность своего ареста.

"Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор", - сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

А если бы президент не очень по-доброму к нему относился, тогда арестовали бы?

Вот Кадыров предложил проверить слова Сокурова на экстремизм. Я думаю, если по-серьезному проверить, то нашли бы.

На заседании СПЧ Сокуров долго говорил о существующих в России проблемах - политизации силовиков и отсутствии сильной оппозиции и общественных организаций, он вспомнил о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной, выступил против многоэтажной застройки в регионах и предложил отпустить регионы, которые не хотят оставаться в составе России.

В общем, наговорил, понятное дело, на статью. Ну хоть бы и на вот эту: "Статья 29 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. (...) 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них".

Заметим, в статье Конституции РФ ничего не сказано, на правильные или неправильные мнения и убеждения имеют граждане право - судя по всему, на всякие.

Путин, кстати, тоже имеет право на мнения и убеждения. Тоже на всякие.

Путин строит империю. Уже почти построил на развалинах РСФСР.

СССР не был империей, республики Союза имели право на свободный выход, чем и воспользовались в 1991-м году, 30 лет назад.

Не была империей и Чехословакия, поэтому свободно разделилась на Чехию и Словакию. Не была империей СФРЮ, поэтому мы имеем теперь целый выводок государств на юге Европы.

Не была империей и РСФСР, как и УССР, и БССР, подписавшие Беловежские соглашения. Но как часто бывает, республики, выходя из не-империи, сами становятся империями, со всеми привходящими атрибутами, включая сюда персону императора (неважно, как он персонально называется).

В империи нельзя выйти из ее состава с территорией. Персонально - можно: "Статья 27 (...) 2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию".

Если какая-то имперская территория пытается выйти из состава империи, туда вводят войска и воюют. На Украину в 1991-м никто войска не вводил, а вот в Чеченскую республику в 1995-м - ввели. Как вводили в бывшей Югославии, когда она уже стала бывшей.

Из союза республик можно выйти, а из империи - только через войну и кровь. Как Донбасс из Украины, которая тоже становится империей пропорционально своему масштабу. Там уже и император подобрался, ростом аккурат с Бонапарта. И планы вполне наполеоновские...

Вот и получилось, что Сокуров все еще живет по меркам "союза нерушимого республик свободных", с Лениным даже иногда борется, а Путин уже всех давно оборол, и примеривает императорские регалии - империю уже "примерил", по размеру пришлась, только Крым чуток поджимает. Но не трёт.

Получился разговор как у Иисуса с Пилатом: ты, стало быть, себя царем называешь? - Царство мое не от мира сего...

Но у Пилата не было пресс-секретаря, и Иисуса распяли. По недоразумению.

Теперь исправились, есть Песков, который в нужное время скажет: "Мели, Емеля, твоя неделя..." Но и центурион Марк по прозвищу Крысобой тоже стоит неподалеку, всегда готов.