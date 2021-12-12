Кубанские "административные оборотни"

Очень внимательно изучая жизнь нашей знаменитой Кубани на протяжении двух с половиной лет, я сделал совершенно твёрдое заключение о том, что эта уникальная земля все последние десятилетия активно рождала не только обильные урожаи, но и огромное количество мошенников разных мастей и разного уровня.

Но, в первую очередь – кубанская земля породила совершенно уродливое чиновничество. Деятельность которого активно прикрывается уникальным по своей сути и ставшим уже нарицательным на всю страну «кубанским правосудием». И вся Россия прекрасно знает о том, что на Кубани сегодня практически не одно дело в суде не решается либо без «административного ресурса», либо – без определённой мзды. Причём, даже существует некий «прейскурант» цен на «оказание судейских услуг». А также – существуют определённые «решалы» по всем делам, которые выступают в роли своеобразных посредников между судьями и «заказчиками».

Наиболее известной из подобного рода судей-решал была знаменитая не только на Кубани, но и по всей России Елена Хахалева, на счету которой – множество весьма своеобразных и достаточно скандальных «дел», решённых в пользу криминальных «клиентов», проплативших приличные средства за «судейские услуги» ей и её подельникам.

Расставание судейского корпуса с этой знаменитой «кубанской судейской пассией» было достаточно непростым. И точку в данном деле сумел поставить только Верховный Суд России. Но, не до конца. Оставив ей определённые возможности деятельности в рамках судебной системы. Однако недавно Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил у Верховного Суда России санкцию на привлечение этой горе-судьи к уголовной ответственности за все её «деяния». И, я думаю, если подобного рода действие произойдёт, это будет достаточно наглядным уроком для всех остальных «оборотней в судейских мантиях». Потому что таковых гуляет по просторам России ещё огромное множество!

И, конечно же, в первую очередь это относится к нашей Кубани!

Об одном из таких «оборотней в судейской мантии» я писал ещё в сентябре 2019 года в своей статье «Криминальный решала» в судейской мантии». Речь там шла о человеке, именовавшимся судьёй городского суда достаточно известного в Краснодарском крае городка Славянск-на-Кубани – о Сергее Завгороднем.

Этот, так называемый «судья», а на самом деле – натуральный «оборотень в судейской мантии» на протяжении целого ряда лет исправно выполнял функции «судейского решалы». И не только в своём муниципальном округе, но и по всей Кубани. А полученные от данной криминальной деятельности средства, конечно же, вкладывал в бизнес и в недвижимость. И я в своей статье описал все объекты недвижимости, принадлежащие данному «оборотню в судейской мантии». С тем, чтобы простые жители Кубани узнали, наконец-то, как реально живёт и чем реально занимается человек, призванный вершить правосудие.

Все эти материалы журналистского расследования были направлены в Краснодарский краевой суд. И уже весьма скоро коллеги Сергея Завгороднего по судейскому корпусу из Квалификационной Коллегии краевого суда приняли решение о лишении его статуса федерального судьи. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Никакие апелляции «судейскому решале» не помогли. Верховный Суд России оставил решение Краснодарского краевого суда в силе. И, казалось бы, на этом любой административной карьере данного «оборотня в судейской мантии» должен был настать конец.

Но! Не тут-то было! На Кубани всё и всегда идёт совсем иным путём и развивается по другим «законам»! По своим собственным – кубанским. Здесь, выражаясь давно известным народным языком, «ворон ворону глаз не выклюет» и «свояк свояка завсегда пригреет».

Именно так получилось и с нашим фактически «проворовавшимся» (но, по странным обстоятельствам, так и не посаженным на скамью подсудимых) «оборотнем». Только теперь он сменил свою судейскую мантию на достаточно пристойный чиновничий костюмчик. И, не успев погоревать по своей судейской доле, Серёжа Завгородний практически тут же въехал в уютный кабинетик заместителя главы муниципального образования – Красноармейского района.

И произошло это, по всей вероятности, отнюдь не случайно. Потому что слишком уж многим чиновникам этот «судейский решала» в бытность свою «слугой Закона» оказывал свои «услуги». И, видимо, не случайно именно в бытность его судьёй городского суда Славянска-на-Кубани в этом судебном учреждении так активно отстаивали свои «интересы» все окрестные чиновники и аффилированные с ними коммерческие структуры, с которыми данные чиновники имели свои «пиковые интересы». Да и, сам бывший «слуга Закона», как я писал ранее, не был обижен. И со своей должности имел весьма приличную (как говорят в подобного рода случаях коммерсанты) «маржу».

Не гнушался, правда, этот бывший «оборотень в судейской мантии», в одном мгновение ока ставший вдруг «административным оборотнем», Сергей Завгородний и обыкновенным мошенничеством.

Ещё в 2019-20 годах я писал о крупной мошеннической акции, которую осуществил нынешний «административный оборотень» Сергей Завгородний по отношению к своему земляку Вячеславу Погосову. Который вынужден был обратиться в городской суд Славянска-на-Кубани по поводу мошенничества со стороны некой гражданки Софии Татевосян, завладевшей крупной суммой его денег: 300 тысяч американских долларов и 10 миллионов рублей. И «судья» Сергей Завгородний с большой охотой взялся «решить» это весьма непростое дело. Вроде бы, на «законных основаниях». Он всего лишь «попросил в долг» у предпринимателя Вячеслава Погосова небольшую сумму – всего 600 тысяч американских долларов! Заверив последнего в том, что в условленный срок вернёт ему заем сполна.

Через некоторое время судом действительно были приняты ряд решений в пользу предпринимателя Погосова. И тут начались настоящие искусные игрища со стороны «оборотня в судейской мантии»! Сначала он тонко намекал предпринимателю на то, что за принятые судебные решения «нужно платить». А потом просто в открытую заявил о том, что взятые у предпринимателя в долг деньги считает платой за выигранный судебный процесс!

Как тебе это нравится, мой дорогой читатель?

Более того. Этот совершенно обнаглевший «слуга Закона», видимо, напрочь забывший о том, что такое Закон, заявил совершенно ошарашенному от подобной наглости предпринимателю о том, что решение «первой инстанции» ещё придётся как-то «проталкивать» на других судебных этапах. И за всё это – нужно платить! Так что, пусть Вячеслав Погосов просто забудет о своих деньгах. Да, ещё приготовит и дополнительные суммы для расчётов на будущее.

Правда, не учёл этот горе-судья одного момента. Того, что предприниматель может записать их разговор на мобильный телефон. Что и было успешно сделано. И данная запись впоследствии была передана нами в распоряжение Квалификационной коллегии краевого суда и в Прокуратуру Краснодарского края.

Факт мошенничества со стороны гражданки Татевосян в отношении предпринимателя Погосова был доказан, и она была осуждена. А в отношении бывшего «оборотня в судейской мантии» Сергея Завгороднего Следственным Управлением Краснодарского края началась специальная доследственная проверка. В ходе которой были установлены многие весьма примечательные факты и эпизоды его обширной «деятельности».

Но! Этот бывший «оборотень в судейской мантии» опять весьма ловко при активном содействии таких же «административных оборотней» сумел вывернуться, превратившись в одного из них. И опять стал персоной труднодосягаемой. Поскольку главы муниципальных образований Кубани и их первые замы являются некими «спецсубъектами», в отношении которых нужно получать особые разрешения на производство процессуальных действий со стороны следственных или правоохранительных органов.

Тут, как мы полагаем, в подобного рода случаях начинает действовать принцип «круговой поруки». И это не случайно. Потому что, будучи судьёй, этот «оборотень в судейской мантии», по нашим сведениям, очень активно «решал» вопросы нынешнего главы Славянского района Краснодарского края Романа Синяговского. Который со своими подельниками весьма ловко на протяжении целого ряда лет использовал муниципальный бюджет в своих собственных целях. Через созданную им или подстроенную под себя систему аффилированных коммерческих фирм и предприятий.

То есть, речь идёт о деятельности на территории Кубани целой разветвлённой сети «административных оборотней». Что может закончиться возникновением очередного «Краснодарского дела». Но, уже более значительного уровня. И с более далеко идущими социальными последствиями.

Начнём мы знакомство наших читателей с описанием ряда уникальных криминальных деяний чиновников Славянского и Красноармейского районов Краснодарского края. И, в первую очередь, - с деятельности уже упоминавшегося здесь заместителя главы Красноармейского района Сергея Завгороднего и главы Славянского района – Романа Синяговского. Тем более, что фактов нам по данному поводу прислали достаточно много.

Но, это уже будет в моём следующем очерке. Так что, дорогой читатель, жди продолжения этой административно-криминальной истории современной Кубани. А пока…

Прошу данную публикацию считать моим официальным обращением в Генеральную Прокуратуру РФ и в Следственный Комитет России