Почему Черчилль писал о той Польше как о жадной гиене

НЕКОТОРЫЕ ДОБАВЛЕНИЯ К КАТЫНСКОМУ ДЕЛУ

На НТВ сняли четыре серии как бы расследования Катынского дела под названием «Тайны Катынского леса» - попытались в жалком виде повторить то расследование, которое я впервые провёл 30 лет назад, в начале 90-х, и о чём в 1993 году я написал свою первую книгу на эту тему - «Катынский детектив».

Ну, что сказать об этом изделии телевизионных талантов?

Если говорить о собственно НТВ, то даже с самой красивой женщины нельзя снять больше, чем с неё можно снять, ну, а что касается НТВ, то это, понятное дело, та ещё женщина. И дело не только в страхе НТВ перед властью.

И на НТВ превалирует проблема, стандартная для всех каналов, – и на НТВ выслушивают порою умных и знающих людей (вы их увидите в сериале), не понимая, о чём те говорят, после этого надёргивают из их выступлений цитат, наснимают болтовню ведущих на эту тему, и в итоге смастерят тупую чепуху.

А ведь для всего телевидения и кинематографа виден стандартный путь для всех подобных расследований – дайте написать сценарий специалисту! Но нет, тогда пропадут деньги, выделяемые на фильм, и не получит свою часть штатный сценарист. А он - эта бедная жертва ЕГЭ - городит только то, что способен понять, а понять он способен не много.

И в помянутой своей книге, и в последовавшей – «Антироссийская подлость» - я написал о брехне Горбачёва, Ельцина, путина и Государственной Думы России. О чём эта брехня? Они брехали о том, что трусливых польских офицеров, сначала интернированных, а затем находящихся в плену в СССР, расстреляли в Катынском лесу под Смоленском не немцы осенью 1941 года, а, якобы, русские в марте 1940 года. Эти мерзавцы - Горбачёв, Ельцин, путин с Медведевым и депутаты Государственной Думы России лили дерьмо на своих дедов и отцов.

Но в данном случае не хочу писать об этой правительственно-думской мрази, просто напомню суть дела.

Что касается собственно моего расследования, то с годами накапливались всё новые и новые факты, которые частью входили в мои новые книги и в их переиздание, а частью эти факты оставались мною без оценки даже в моих статьях. И в связи с этим сериалом, я хочу об этих фактах упомянуть.

Но сначала пара слов в общем о поляках в те годы.

Я писал, что Вторую мировую войну в Европе развязали, по сути, Англия и Франция, разрешив Германии в 1938 году оккупировать Чехословакию, сдавшуюся без боя – сдавшуюся от одного шантажа войной. Таким образом немцы хотя и были за эту оккупацию Чехословакии осуждены Нюрнбергским трибуналом, но оккупировали они Чехословакию с разрешения части своих будущих победителей и судей. А вот Польше её тогдашний союзник Франция не разрешала оккупировать Чехословакию, тем не менее, поляки в 1938 году отхватили у Чехословакии (и у немцев) Тешинскую область.

Польша, была наглым, откровенным агрессором, развязавшим Вторую мировую войну, и, между прочим, это она только сегодня выглядит невинной беспомощной девочкой, а в те годы Польша считалась одной из самых сильных в военном отношении стран - польские генералы и правительство не сомневались в своей способности победить Германию, тем более Германию всего со 100-тысячной армией, обессиленной Версальскими соглашениями. И тем более в условиях, когда Польша уже имела в военных союзниках Францию. То есть Польша предвоенного времени была крайне уверенной в своей силе. И предельно наглой.

Да собственно, агрессивность поляков хорошо видна и по тому, как они нагло спровоцировали немцев на начало Второй мировой войны отказом от предлагаемого им немцами соглашения. А ведь это было соглашение, которое немцы просили поляков заключить всего лишь для обеспечения единства немецкого государства - это было соглашение, которое весь мир считал естественным! Весь мир!

Поляки тогда нагло отказались от возвращения в состав Германии немецкого города Данциг с полностью немецким населением, и хотя в Данциге Польша осуществляла по мандату Лиги наций ограниченные административные функции – в Данциге находились польская полиция и были размещены польские войска, – но Данциг никогда не принадлежал Польше! Никогда!

И ещё поляки отказали немцам в строительстве железной дороги, которая бы напрямую соединяла с Германией Восточную Пруссию.

Кстати, одновременно Германия просила продлить действие Германо-польского договора о ненападении 1934 года («пакта Гитлера-Пилсудского») с 10 до 25 лет. Польша и в этом отказала!

Польша в итоге вообще разорвала пакт о ненападении с немцами и начала мобилизацию задолго до того, как немцы начали планировать наступательные действия против неё. Посему и «горячую фазу» Второй мировой в Европе тоже по своей сути начала Польша 1 сентября 1939 года. И польская армия первые три дня боёв этой войны даже как бы воевала, и, судя по расположению польских войск, намеревалась быстро захватить Берлин своей армией «Познань», выдвинутой далеко на Запад – на расстояние в 120 км от Берлина. Во всяком случае главнокомандующий польской армии маршал Рыдз-Смиглы уже начал позировать для картины, на которой он на белом коне въезжает в поверженный поляками Берлин.

В 90-х и начале этого века у меня не было никаких фактов, чтобы причиной этого польского упрямства и наглости признать что-то иное, кроме польского идиотизма. Так вот, на самом деле было и нечто иное, что во времена перестройки и на рубеже веков тщательно скрывалось.

Дело в том, что при оккупации Германией Чехословакии, Германия получила протекторат над Закарпатской Украиной, входившей в состав Чехии, и выделила из Чехословакии собственно Словакию и превратила Словакию в своё марионеточное государство.

И 5 января 1939 года Гитлер в переговорах с одним из тогдашних диктаторов Польши Ю. Беком предложил Польше в обмен на Данциг присоединить к Польше Закарпатскую Украину – то есть ещё увеличить задаром территорию и мощность Польши. Но наглым полякам уже захваченной Тешинской области Чехословакии и предлагаемой немцами Закарпатской Украины было мало, и они потребовали у Гитлера ещё и всю Словакию – на тот момент как бы независимое государство http://xn--b1adccaencl0bewna2a.xn--p1ai/index.php/history/52-articles/10913.

Надо же понимать, почему У. Черчилль писал о той Польше, как о жадной гиене. В своём, написанном после войны труде «Вторая мировая война», возмущаясь абсурдом вступления Великобритании в войну за Польшу, он писал: «И вот теперь, когда все эти преимущества и вся эта помощь были потеряны и отброшены, Англия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши – той самой Польши, которая всего полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства».

И понятно, почему в 1990 годы внутренними и внешними врагами СССР этот факт требования Польшей Словакии скрывался: в это время СССР обвиняли в том, что он, якобы, сговорился с Гитлером о разделе Польши, а тут оказывается, что за несколько месяцев до этого поляки сами собирались захватить с помощью Гитлера суверенную Словакию.

Таким образом Вторая мировая война началась из-за того, что Гитлер отказался удовлетворять требования Польши о передаче ей Словакии в обмен на возвращение Германии немецкого города Данциг.

Ну, ладно. Итак, поскольку Гитлер в 1939 году охренел от такой польской наглости и послал поляков по известному маршруту, то поляки начали готовиться к войне, надеясь, что перепугают этим Гитлера.

Не перепугали. Немцы сами атаковали изготовившуюся к бою Польшу 1 сентября и уже через три дня польская армия начала разбегаться кто-куда, в том числе польские воинские части забежали и в СССР, вернее, оказались на землях, которые тогдашнее ООН – Лига Наций – «линией Керзона» отнесла к территории СССР. А 17 сентября 1939 года, бросив народ и армию, польское правительство с военным командованием сбежали в Румынию, где и были интернированы - лишены свободы исполнять свои обязанности. После этого (ввиду того, что государство не может считаться государством без правительства) польское государство прекратило своё существование и Советский Союз ввёл на принадлежавшие ему территории Польши войска Красной Армии (до «линии Керзона»). И польские воинские части на территориях СССР оказались интернированными – им было запрещено продолжать участвовать в боевых действиях.

Но англичане и французы уже были втянуты Польшей в войну с Германией, и им нужно было что-то польское в качестве союзников, посему они 30 сентября 1939 года на северо-западе Франции в городе Анжере собрали ошметки тех польских «кругов», кто к этому времени успел к ним добежать, и назвали эту компанию «правительством Польши в эмиграции». Возглавил это второе правительство польский генерал В. Сикорский. Упрекать союзников не в чем – они воевали, и им каждое лыко было в строку. С их стороны было бы преступлением против своих народов, если бы они не попытались использовать в войне с немцами хотя бы каких-то поляков.

Однако, несмотря на то что у несчастной Польши было теперь уже два как бы правительства, польскому народу от этого лучше не стало. Поскольку второе правительство Польши, рассмотрев на карте, что Анжер очень далеко от СССР, и из Анжера есть куда удирать от немцев дальше, взяли и объявили в ноябре 1939 года войну Советскому Союзу. Знай наших! Не помогли уговоры Англии и Франции не делать этого, ведь Великобритания сначала 17-го, а затем 27 октября 1939 года довела до сведения СССР, что Лондон хочет видеть Польшу скромных размеров и не может быть никакого вопроса о возврате ей Западной Украины и Западной Белоруссии, а Советский Союз был признан союзниками невоюющей стороной. Но и сами поляки объявили войну, по всей видимости, не из-за ввода советских войск в западные Украину и Белоруссию, иначе бы они это сделали сразу же, как только провозгласили себя правительством. А они объявили войну только в ноябре, и это дает основание полагать, что причиной был очень дружественный акт СССР по отношению к буржуазной тогда Литве. СССР передал Литве ее столицу Вильнюс и Вильнюсскую область, которые поляки нагло отобрали у Литвы в 1920 году и уже привыкли считать собственными. По-видимому, эту обиду «гнуснейшие из гнусных», как называл их Черчилль, пережить не смогли.

Вот это объявление войны СССР сразу же превратило интернированных в СССР польских офицеров в военнопленных. И если их раньше в СССР никто не охранял и даже не знал, сколько их находится в СССР, то после объявления войны польских офицеров в СССР, живших до этого в домах отдыха СССР, разыскали, пересчитали, поместили в лагеря и начали не только кормить, но и конвоировать.

Антироссийскими силами в Польше объявление войны СССР тщательно скрывается, хотя оно следует из статьи в «Советской исторической энциклопедии» «ПОЛЬСКОЕ ЭМИГРАНТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО», в которой говорится, что: «В нояб. 1939 П. э. п. объявило состояние войны с Сов. Союзом». Но это советский источник, а советские источники нынешние поляки нагло игнорируют. Я об этом игнорировании написал в своей книге «Антироссийская подлость», это обстоятельство запомнил читатель Олег Здвижков, который подтвердил его следующим образом.

«В одной из ваших публикаций читал об объявлении польским правительством в изгнании войны СССР в 1939-м, и о сомнениях в этом. В материалах комитета Мэддена попался кусочек на эту тему (1-й том, стр. 809) - показания полковника Ежи Лункевича (Jerzy Lunkiewicz):

«— What do you think about the present situation?" — I answered that nothing had changed and that Poland was in state of war with the Bolsheviks. — «Where do you know this from?», — I replied that Sikorski's Government issued a declaration to that effect in October 1939»

«—Что вы думаете о нынешней ситуации?», — я ответил, что ничего не изменилось и что Польша находится в состоянии войны с большевиками. — «Откуда вы это знаете?», — Я ответил, что правительство Сикорского опубликовало заявление на этот счет в октябре 1939 года».

Совсем недавно я сообщал, что в своей книге «Антироссийская подлость», написанной ещё в далёком 2003 году, я по косвенным фактам обосновал вывод, что после того, как польская шляхта отказалась защищать Польшу в 1939 году и отдала страну немцам, а удравшие из страны поляки образовали «польское правительство в изгнании» или «правительство Сикорского», это правительство только официально как бы сражалось с немцами в рядах своих британских союзников, а на самом деле поляки предали англичан, заключив тайное соглашение с немцами. Это было естественно – после разгрома немцами Франции вряд ли кто-то сомневался, что немцы будут победителями в войне.

Ну, сами посудите, несмотря на то, что Польша начала Вторую мировую войну в 1939 году, несмотря на то, что СССР полностью вооружил на своей территории польскую «армию Андерса» уже к середине 1942 года, англичанам и американцев удалось подогнать находящиеся в их распоряжении польские сухопутные силы к немецкому фронту только в 1944 году – через 5 лет после начала войны и за год до её окончания! Во были воины!

Это предательство «правительства Сикорского» заставило англичан, в конце концов, утопить в Гибралтарском проливе самого Сикорского как бы в результате несчастного случая, но и без Сикорского поляки уже не могли не подчиняться немцам, посему предавали антигитлеровскую коалицию, как могли.

Правительство Польши в эмиграции, сделало все, чтобы Вторая мировая война протекала в самой тяжелой и кровавой форме.

Так вот, всю сумму косвенных фактов о предательстве шляхты подкрепил прямым доказательством израильский историк Яков Фальков, который нашёл в британских архивах документы, о ведении «польским правительством в изгнании» тайных сепаратных переговоров с нацистами о создании марионеточного польского правительства в оккупированной немцами Варшаве. По мнению Фалькова, англичане «взяли под контроль» эту ситуацию, но на самом деле это не так - англичане не смогли остановить предательские действия поляков, и это доказывается последующими событиями даже после того, как они утопили Сикорского. Скажем, об этом свидетельствует то, как именно было проведено Варшавское восстание в 1944 году – как поляки этим восстанием вывели из войны с немцами партизан «Армии Крайовой» – партизан, подчинявшихся «польскому правительству в изгнании».

Кроме всего этого, мне в голову пришло вот такое соображение, которое я раньше в своих работах не использовал.

Как только весной 1943 года немцы объявили, что «московские евреи расстреляли в Катынском лесу под Смоленском 14 тысяч польских пленных офицеров», к этой немецкой пропаганде немедленно подключился Польский Красный Крест (ПКК) в Варшаве, а «правительство Сикорского» тут же, вместе с немцами обратилось в Международный Красный Крест (МКК) с целью послать в Катынь типа независимую экспертную комиссию, которая бы установила, кто именно убил польских офицеров. МКК ответил, что он пошлет комиссию только в том случае, если в комиссии будут эксперты и из СССР, но немцы, с согласия правительства Сикорского, отказались допускать в эту комиссию советских представителей.

Тогда Международный Красный Крест отказался участвовать в этой провокации, и в эту провокацию охотно включился Польский Красный Крест (ПКК). Но дело даже не в этих деталях, а в той активности, которую проявили как правительство Сикорского, так и Польский Красный Крест весной 1943 года – связались с МКК, трубили во все трубы, требуя узнать, что случилось с польскими офицерами.

Однако по антисоветской брехне, СССР расстрелял поляков весной 1940 года, а определяли клеветники эту дату по тому, что в могилах польских офицеров в Катыни, якобы, отсутствуют письма в Польшу и из Польши с датами после марта 1940 года (все документы с трупов снимали и сортировали немцы). То есть, между пленными поляками в СССР и оккупированной Польшей шёл активный обмен письмами и это никем не отрицается.

Тогда вопрос – если по версии Геббельса-Путина этот поток писем прекратился весной 1940 года, то почему «правительство Сикорского» и Польский Красный Крест не обратились в 1940 или первой половине 1941 года в Международный Красный Крест с требованием выяснить, почему находящиеся в СССР польские офицеры прекратили писать? Это вопрос? Вопрос!

А ведь ответ только один – потому, что до начала войны немцев с СССР 22 июня 1941 года, письма от пленных польских офицеров в СССР приходили в Польшу регулярно! Этим же объясняются и найденные на трупах польских офицеров банкноты в 2 злотых, которые польский банк в оккупированной Польше начал выпускать только в 1940-41 годах, и которые в самой Польше поступили в обращение только в апреле 1940 года. До 22 июня 1941 года – до начала войны Германии и СССР родственники в Польше посылали деньги польским офицерам, находящимся в плену в СССР.

***

Ну и в итоге. При таком объёме даже не прямых, а косвенных доказательств, обвинить СССР в убийстве этих поляков было бы невозможно, если бы не Горбачёв, Ельцин, путин с Медведевым и депутаты Государственной Думы России – эта человеческая мразь, которая пренебрегла даже приговором Нюрнбергского Трибунала, осудившим нацистов за это злодеяние.

И это надо помнить, когда начинают нахваливать патриотизм путина и кнопкодавов Думы – эти мерзавцы втоптали в грязь не только Россию, но и историю России.