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Московский листок

Президент-таксист всех нас определил в без пяти минут безработные

Опубликовано 12.12.2021 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Президент-таксист всех нас определил в без пяти минут безработные

Путин заявил, что в 1990-е годы он иногда был вынужден подрабатывать частным извозом. Слова главы государства приводит телеканал "Россия 24", опубликовав тизер фильма "Новейшая история": "Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", — высказался Путин.

В биографии Путина, которую приводит Википедия, есть только два "темных" момента, когда дела его были совсем плохи и он мог подрабатывать извозом.

"С 1985 по 1990 год служил в ГДР. По возвращении в Ленинград работал помощником ректора ЛГУ, затем советником председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака. Уволившись из КГБ 20 августа 1991 года в звании подполковника, продолжил работу в мэрии Санкт-Петербурга. После поражения Собчака на губернаторских выборах 1996 года переехал в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента РФ".

То есть между увольнением из КГБ (помощником проректора Собчака, стало быть, он работал, будучи еще кадровым офицером госбезопасности) и получением должности в Ленгорисполкоме - раз. И между увольнением из мэрии после неудачных выборов и должностью в УД АП - два.

Итак, Путин был таким ценным специалистом, что либо помощником мэра Ленинграда - либо в таксисты. Или либо замуправляющего делами АП - либо опять в такси. Очень ценная и редкая квалификация. 

Хотя на самом деле именно в те годы квалифицированный специалист мог сделать совершенно бешеную карьеру - после августа 1991 года мне тоже пришлось уйти, но не из КГБ, а из редакции "Московского комсомольца" - и моментально пригласили в "Московскую правду", обозревателем при главном редакторе. Шод Муладжанов стал главредом МП, а свою прежнюю должность в газете передал мне. А с начала 1992 года уже пригласили пресс-секретарем Моссовета. 

Шла бешеная перетряска кадров буквально во всех областях, и дельному специалисту всегда и везде были рады.

Тоже самое в 1996-м, тогда еще слово "безработица" носило исключительно зарубежный оттенок. Листаю трудовую книжку: в начале 1996-го из "Правды" перехожу обозревателем в "Экономическую газету", в середине года возвращаюсь уже заместителем главного редактора "Правды пять". Предложений иных - море, только успевай поворачиваться. И в АП звали, и в аппарат Думы, и даже принять заставу на афганской границе... Море самых необычайных возможностей.

Откуда ж такая безнадега - либо в АП, либо в такси?

Зато сейчас действительно люди маются без работы годами, и весьма квалифицированные люди. А уж как люди за любую буквально работу держатся - даже поверить трудно, если глядеть из прошлого. Как-то за двадцать лет пришли к тому положению, из которого Путин ушел в 90-е...

Нет ли взаимосвязи?

А.Б.



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