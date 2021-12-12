Из новостей. Во время встречи с Владимиром Путиным режиссёр Александр Сокуров заявил: «Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем им удачи. Пожелаем удачи всем… падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью».

В. Путин на это ответил довольно жёстко: «У нас две тысячи территориальных претензий по стране! Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории? [...] Не буди лихо, как у нас говорят! К этому очень серьёзно надо относиться. И поверхностно, вот так на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам! Уверяю вас, это опасные игрушки, мы это проходили. Как я говорил при прошлой нашей дискуссии: люди в нашем с вами возрасте на войну не пойдут. [...] Что касается того, что мы кормим кого-то — не кормим, распустить — не распустить... Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО хотят это сделать».

Не преминул Путин и бросить камешек в сторону СССР, заметив: «Вы сказали о том, что все республики носят национальный характер теперь. А разве раньше было иначе? Разве при Советском Союзе было по-другому? Только у нас теперь нет права выхода из единого государства, а там было право выхода без всяких ограничений».

Не знаю, надо ли доказывать, что никакого «права выхода без всяких ограничений» в СССР не было. Более того, закон о выходе союзных республик из СССР 1990 года вызвал такое недовольство местных националистов, что они его иронически прозвали «законом о невыходе из СССР». И не только Беловежье декабря 1991 года было грубейшим нарушением этого закона, но и даже сентябрьский того же года выход республик Прибалтики из СССР, признанный де-юре Горбачёвым, проходил вне его рамок. Кто хочет — знает, кто не хочет — будет продолжать повторять неправду о «праве на выход без ограничений».

Но в том-то и дело: если уж государство разваливается, то никакие законы его не удержат. И наоборот, если оно крепко (как СССР в 1922-1985 годах), то никакое «право на выход» его не поколеблет.

А г-н Сокуров, очевидно, решил повторить известный «подвиг» писателя Валентина Распутина, который в 1989 году тоже предложил «подумать» над выходом РСФСР из СССР. Напомню, что сказал Распутин в июне 1989 года на Первом съезде народных депутатов СССР: «Я размышляю: а может быть, России выйти из состава Союза (аплодисменты), если во всех своих бедах вы обвиняете её и если её слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления? Может, так лучше? Это, кстати, помогло бы и нам решить многие проблемы, как настоящие, так и будущие. (Аплодисменты). Кое-какие ресурсы, природные и человеческие, у нас ещё остались, руки не отсохли. Без боязни оказаться в националистах мы могли бы тогда произносить слово «русский», говорить о национальном самосознании. Отменилось бы, глядишь, массовое растление душ молодёжи. Создали бы, наконец, свою Академию наук, которая радела бы российским интересам, занялись нравственностью. Помогли народу собраться в единое духовное тело. Поверьте, надоело быть козлом отпущения и сносить издевательства и плевки. Нам говорят: это ваш крест. (Аплодисменты). Однако крест этот становится всё больше неподъёмен».

Ну, что ж, сбросили «крест», и что, сильно полегчало? Налицо букет войн, от Грузии до Донбасса, нынешние угрозы из Сената США применить против России атомное оружие, и тому подобные прелестные вещи. И тогдашние «падишахи» вроде Туркменбаши и Елбасы преспокойно остались царствовать...

Проблема, однако, заключается в вопросе: а может ли правящая буржуазия удержать единство бывшей РСФСР? По силам ли ей подобная задача? Ведь РСФСР — такая же ленинская федерация, как и СССР. Она создавалась отнюдь не для буржуазного строя, а для социализма. При капитализме резко, до предела обостряются все межнациональные и межрелигиозные проблемы, поскольку буржуазия утверждает свою власть именно посредством их всемерного обострения и сплочения на этой основе наций и конфессий вокруг себя, любимой. То есть, скажем, московская буржуазия педалирует православие (политика «три храма в сутки») и русский национализм (Ильин, Шмелёв, Солженицын и прочие ультрареакционные «мыслители»). А буржуазия, допустим, Татарстана и Чечни делает то же самое на основе ислама и местного национализма. В результате напряжение между разными частями государства достигает максимума.

Буржуазную Россию можно уподобить самолёту, который внезапно решили заставить поработать подводной лодкой. Он пока каким-то чудом держится, но еле-еле, потому что создавался совершенно для другой среды, других напряжений, других давлений, и когда его загнали на глубину, под толщу воды, то трещит там по всем швам. Заметим, что все соседние конструкции, созданные по той же или близкой схеме (Грузия, Украина, Молдавия) под давлением «воды» уже лопнули. И единственный разумный выход — вернуть наш «самолёт» в ту среду, для которой он и строился, то есть в «воздух». Вернуть социализм. Иначе, не сегодня, так завтра сокуровы и примкнувшие к ним падишахи могут добиться своего, как 30 лет назад добились распутины и примкнувшие к ним падишахи.