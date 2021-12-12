Глазьев: Мы живем в условиях гибридной войны #социалза #глазьев #экономика #кризис#госдума Академик Сергей Глазьев рассказывает главреду "Главтемы " Александру Бобылеву, что нас ждет в ходе смены мирохозяйственной системы. Ничего, в общем, хорошего. #Глазьев, #экономика, #кризис#Госдума, #СоциалЗа



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