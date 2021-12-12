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Московский листок

Московский суд по требованию Минюста решил ликвидировать фонд наблюдения за выборами

Опубликовано 12.12.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Московский суд по требованию Минюста решил ликвидировать фонд наблюдения за выборами

Басманный районный суд Москвы постановил ликвидировать фонд «Лига Избирателей». Карточка дела есть на сайте суда, первым об этом сообщил член «Голоса» Виталий Аверин.

«Решение было принято в наше отсутствие несмотря на то, что в суд было направлено заявление об отложении рассмотрения дела. Судья Галина Графова проигнорировала наше заявление, хотя в данный день и в тоже самое время я, как исполнительный директор фонда, и наш законный представитель находились в другом судебном процессе», — отметил Аверин.

В 2020 году Минюст внес фонд в реестр «иностранных агентов» из-за пожертвования гражданки Молдовы в 225 рублей. Организация собирает пожертвования для общественного наблюдения за выборами, в том числе с участием движения «Голос».

Сам «Голос» признали «иностранным агентом» в середине августа этого года — за месяц до выборов в Госдуму; движение стало первым в реестре «незарегистрированных общественных объединений» — «иностранных агентов».

***

Я еще помню времена, когда мы очень гордились присутствием на наших выборах большого числа иностранных наблюдателей - нам тогда скрывать было особенно нечего, даже наоборот - смотрите, мол, мы теперь как все, выбираем.

Потом, видимо, появилось, что скрывать, и иностранных наблюдателей извели.

А теперь и своих наблюдателей объявили иноагентами и тоже успешно изводим.

Вот ну все понятно. А что?

А.Б.



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