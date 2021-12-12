Приплыли - протестуют уже и оборонные предприятия

9 декабря рядом с приёмной губернатора Пермского края Махонина были развернуты плакаты: «Будут работать заводы – будет жить Пермский край. Отстоим ЗиД», «Требуем от власти г. Перми, Края и Губернатора отстоять завод им. Ф. Э. Дзержинского», «Без наших сепараторов и боеприпасов нет флота и оборонки! Даешь отечественного производителя!»

Одиночные пикеты были организованы ветеранами завода имени Ф.Э. Дзержинского, а также городскими и краевыми депутатами от КПРФ (Михаилом Поздеевым, Геннадием Сторожевым и Сергеем Медведевым). Акция была проведена в день приезда в край правительственной делегации во главе с Мишустиным. Затем в приёмную губернатора Пермского края г. Махонина было передано коллективное обращение заводчан.

Напоминаем, первый раз ЗиД банкротили в 2006 году. Как считают теоретики рыночной экономики и некоторые люди, верящие в их пропаганду – банкротятся только невыгодные предприятия. После того как в ходе банкротства на ЗиДе было ликвидировано производство бензопил, немецкая фирма «Штиль» подняла цены на свою продукцию того же сегмента в 2 раза.

В конце 2019 года началось новое банкротство ЗиДа. На этот раз уже его военного производства. Следует иметь в виду, что ЗиД выпускает взрыватели для ракет для армии и сепараторы для военных кораблей (в том числе, подводных атомоходов). Причём, о незаменимости ЗиДа говорят не только работники, но и, к примеру, генерал армии Николай Макаров (на тот момент заместитель министра обороны РФ).

Однако зачем суверенной демократии атомоходы – она и так суверенна. А сепараторы можно поставить и китайские.