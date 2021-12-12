Откуда у министра особнячок за миллионы долларов?

Иностранный агент издание The Insider обнаружил у министра труда Котякова недвижимость. Конечно, в элитном поселке и, конечно, в Подмосковье. Ну, как обнаружил, просто посмотрел в декларацию и Росреестр, в декларации написано, что Котяков приобрел участок в 2100 м2 и дом в 600 м2 в поселке Монтевилль, Истринского района, выписка из Росреестра подтверждает эти сведения.

Сколько стоит дом Котякова – не сообщается. Но аналогичное владение по площади участка и жилплощади стоит в районе 291 млн рублей, официально ни у Котякова, ни у его супруги таких денег нет. Все 20 лет своей карьеры действующий министр труда был на госслужбе: с 2001 по 2012 в органах исполнительной власти Самарской области, потом возглавил управление Федерального Казначейства, с 2014 по 2017 год министр финансов Московской области, с 2017 по 2020 заместитель министра финансов Правительства РФ, с 2020 федеральный министр труда.

Его многочисленные родственники работают и владеют целой сетью компаний, которые по государственным контрактам поставляют медицинскую технику и лекарства, а также осуществляют ремонт зданий, находящихся в федеральной собственности..

Крупные инфекционные больницы должны быть в каждом субъекте Российской Федерации

На пленарном заседании Всероссийского медицинского форума «Современные технологии в организации инфекционной безопасности регионов. COVID-19: Новый вызов» поделился популярный главный врач столичной больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

- Мы считаем, что крупные инфекционные больницы должны быть в каждом субъекте Российской Федерации. Важную роль в условиях пандемии неизбежно играет многопрофильный стационар. В экстремальных ситуациях, как с этой пандемией, именно такие учреждения могут оказать помощь при разнообразных сочетаниях медицинских проблем.

Я не понял, а сейчас инфекционные больницы есть не во всех субъектах РФ?

А куда они все делись? Ведь были!

Популярный главврач поделился информацией из учебника по организации здравоохранения, а она оказалась новаторской для нынешнего уровня здравоохранения в стране?

А еще в больницах должны быть шприцы и кислород, и вода, горячая и холодная - причем одновременно, а не поочередно… Да, а еще в больнице должен быть хотя бы один врач.

А вот палатки для умирающих пока не нужны, только на случай войны.

И элитные поселки для начальства тоже не обязательны, но есть везде. Тут с организацией все в порядке.

А.Б.