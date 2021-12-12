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Московский листок

Сдуло

Опубликовано 12.12.2021 в разделе комментариев 2

дом ветер
Сдуло

Торнадо и ураганы накрыли восток США — Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки жертвами стихии стали более 70 человек, там из-за торнадо обрушилась крыша свечного завода в городе Мейфил.

Еще шесть человек погибли в Иллинойсе, трое — в Теннесси, а в Арканзасе — один из постояльцев дома престарелых.

Извините, но это заметно больше, чем на шахте «Листвяжная» на Кузбассе недавно.

Это случается каждый год, ураганы там сезонные: больше, меньше, но люди гибнут регулярно.

Причина не в ураганах как таковых – о них предупреждают заранее, все примерно понимают, что делать.

Но в богатейшей капиталистической стране мира строят домики из дерьма! Не все, разумеется, но довольно много бедных людей не имеют возможности купить себе жилье в настоящем доме, каменном, у которого не сорвет крышу и не повалит стены на находящихся внутри людей.

Ну так и у нас теперь стали так строить, домики для нищих поросят – месяц, и домик готов. Никаких тебе ГОСТов, контроля за строительством и так далее.

Ждем ветра.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Был я один раз в Калифорнии
Yah написал 12.12.2021 12:51
Был я один раз в Калифорнии. Специально стучал по стенкам одно- и двухэтажных домов. Звук - как при стуке по гипсу. Внутри, конечно, должна быть какая-то основа, иначе вообще стоять не будет. Но жить в таком доме не хочется.
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(без названия)
стоик7939 написал 12.12.2021 12:14
Опять "загнивающий Запад" ?
не надоело, Баранов ?
Вроде разумный человек?
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