Торнадо и ураганы накрыли восток США — Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки жертвами стихии стали более 70 человек, там из-за торнадо обрушилась крыша свечного завода в городе Мейфил.

Еще шесть человек погибли в Иллинойсе, трое — в Теннесси, а в Арканзасе — один из постояльцев дома престарелых.

Извините, но это заметно больше, чем на шахте «Листвяжная» на Кузбассе недавно.

Это случается каждый год, ураганы там сезонные: больше, меньше, но люди гибнут регулярно.

Причина не в ураганах как таковых – о них предупреждают заранее, все примерно понимают, что делать.

Но в богатейшей капиталистической стране мира строят домики из дерьма! Не все, разумеется, но довольно много бедных людей не имеют возможности купить себе жилье в настоящем доме, каменном, у которого не сорвет крышу и не повалит стены на находящихся внутри людей.

Ну так и у нас теперь стали так строить, домики для нищих поросят – месяц, и домик готов. Никаких тебе ГОСТов, контроля за строительством и так далее.

Ждем ветра.

А.Б.