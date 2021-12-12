Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Московский суд по требованию Минюста решил ликвидировать фонд наблюдения за выборами https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Песков заявил, что "не может быть и речи" об аресте режиссера Александра Сокурова, https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Правительство призвало готовиться к новой волне продовольственной инфляции
4 Путин заявил, что в 1990-е годы он иногда был вынужден подрабатывать частным извозом https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Приплыли – протестуют уже и оборонные предприятия https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Откуда у министра особнячок за миллионы долларов? https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Крупные инфекционные больницы должны быть в каждом субъекте Российской Федерации
8 Президент США Джо Байден заявил, что планов отправлять войска на Украину никогда не было
9 Под сотню американцев погибло от ветра https://forum-msk.org/material/news/1...
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