Откуда у министра особнячок за миллионы долларов? #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Московский суд по требованию Минюста решил ликвидировать фонд наблюдения за выборами https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Песков заявил, что "не может быть и речи" об аресте режиссера Александра Сокурова, https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Правительство призвало готовиться к новой волне продовольственной инфляции 4 Путин заявил, что в 1990-е годы он иногда был вынужден подрабатывать частным извозом https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Приплыли – протестуют уже и оборонные предприятия https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Откуда у министра особнячок за миллионы долларов? https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Крупные инфекционные больницы должны быть в каждом субъекте Российской Федерации 8 Президент США Джо Байден заявил, что планов отправлять войска на Украину никогда не было 9 Под сотню американцев погибло от ветра https://forum-msk.org/material/news/1...



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