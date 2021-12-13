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Московский листок

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

Опубликовано 13.12.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Благодаря обратной связи замечания были услышаны. В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта", — добавил Володин. 

По его словам, такое решение связано с результатом диалога нижней палаты парламента с правительством и учета мнений регионов и россиян.

***

Ну и что теперь?

Вот оппозиция боролась за снятие этого законопроекта - понеятно, что проверка QR-кодов на транспорте практически нерешаемая задача, поскольку метро в часы пик придется просто закрывать, как и пригородные электрички, линии МЦК и прочие трамваи.

Правительство само себе создавало проблему, которая вполне могла привести даже к его отставке - за никчемностью.

По существу, Володин просто спас правительство, организовав опрос и получив такой отрицательный ответ, что спасительное для кабинета министров снятие закона оказалось единственно возможным.

А что оппозиция? Ничего, она просто здесь ни при чем оказалась.

А.Б.



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