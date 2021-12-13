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Московский листок

По всей стране бастуют таксисты Яндекса

Опубликовано 13.12.2021 в разделе комментариев 3

рабочие капитализм
По всей стране бастуют таксисты Яндекса

На этой неделе в разных уголках страны водители «Яндекс.Такси» объявили забастовку. С понедельника, 6 декабря, таксисты бастуют в Искитиме (Новосибирская область), Сыктывкаре (Республика Коми) и Уфе (Башкортостан), с 7 декабря — в Волгограде и Нижнем Новгороде.

В агрегаторе предпочитают комментировать только в том контексте, что не понимают претензий водителей, ибо, мол, заработок последних даже при снижении цены минимальной поездки якобы растет. Но это не так.

Во-первых, Яндекс не учитывает расходы водителей на аренду, при том, что, если год назад автомобили в сегменте «Эконом» стоили в среднем около 1200 рублей за смену, сейчас — 1500.

Во-вторых, не учитываются расходы на бензин: «Яндекс.Заправки» подключены лишь к трети российских АЗС и видят расходы водителей только на них.

В-третьих, не учитывается стоимость подачи машины, которую «Яндекс.Такси» заметно увеличил одновременно со снижением минимальной поездки, в том же Сыктывкаре расстояние подачи с 1 декабря выросло с 2,6 до 3,7 км.

В-четвертых, не учитывается стоимость мойки и чистки салона, а при увеличении количества поездок в осеннюю и зимнюю погоду автомобиль пачкается сильнее.

По итогу, водители оказываются в минусе, а Яндекс, снимая комиссию, — в плюсе.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Им надо узнать подробнее опыт таксиста, недавно заявившего, что в 90-х
Бггг написал 13.12.2021 13:16
Им надо узнать подробнее опыт таксиста, недавно заявившего, что в 90-х занимался извозом, и каких успехов добился потом, что пришлось бросить это дело...
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(без названия)
фсб+ написал 13.12.2021 12:56
с такими ценами уж молчали бы...
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(без названия)
Нипо нятно написал 13.12.2021 12:34
Как получилось, что водители-частники САМИ посади себе на шею ХОЗЯИНА?
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