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Московский листок

О незаконности и нелегитимности госпереворота, положившего конец СССР

Опубликовано 13.12.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #кпрф #депутат #обухов

Выступление депутата от КПРФ Обухова Сергея Павловича в связи с 30-летием гибели СССР в результате предательства и заговора руководства страны. #депутат, #Обухов, #КПРФ, #Госдума,



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