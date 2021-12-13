О незаконности и нелегитимности госпереворота, положившего конец СССР #госдума #кпрф #депутат #обухов Выступление депутата от КПРФ Обухова Сергея Павловича в связи с 30-летием гибели СССР в результате предательства и заговора руководства страны. #депутат, #Обухов, #КПРФ, #Госдума,



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться