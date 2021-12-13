Выступление депутата от КПРФ Обухова Сергея Павловича в связи с 30-летием гибели СССР в результате предательства и заговора руководства страны. #депутат, #Обухов, #КПРФ, #Госдума,
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#госдума #кпрф #депутат #обухов
О незаконности и нелегитимности госпереворота, положившего конец СССР
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