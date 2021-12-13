Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям

Россия сегодня занимает лидирующую позицию в мире по разработке современных видов вооружения, заявил Владимир Путин.

"У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире", — сказал президент в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".

Он отметил, что сегодня только Россия обладает гиперзвуковым оружием, но рано или поздно оно появится и у других ведущих военных мировых держав.

"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", — добавил Путин.

Что-то напоминает заявления о «вундерваффе» в известный период истории. Тот, кто действительно создает новое оружие, об этом обычно не распространяется. По крайней мере до взрывов в Хиросиме или на Новой земле.