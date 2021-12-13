Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям

Опубликовано 13.12.2021 в разделе комментариев 6

победа война
Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям

Россия сегодня занимает лидирующую позицию в мире по разработке современных видов вооружения, заявил Владимир Путин.

"У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире", — сказал президент в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".

Он отметил, что сегодня только Россия обладает гиперзвуковым оружием, но рано или поздно оно появится и у других ведущих военных мировых держав.

"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", — добавил Путин.

Что-то напоминает заявления о «вундерваффе» в известный период истории. Тот, кто действительно создает новое оружие, об этом обычно не распространяется. По крайней мере до взрывов в Хиросиме или на Новой земле.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Презент написал 13.12.2021 13:14
Нет, это американцы втихаря готовили Хиросиму. А Путин честно сказал- центры принятия решений. Гиперзвук.
Ответить
Об этом молчат все
Реальность написал 13.12.2021 12:55
Россия лидер по потреблению пальмового масла и смертности от этого масла!
Ответить
в 21 веке
s16277 написал 13.12.2021 12:52
считать оружие главной доблестью - это симптом тяжкого расстройства психики и мыслительных способностей.
Ответить
В СССР помалкивали о том какое вооружение уже есть
s16277 написал 13.12.2021 12:51
в рф трещат о том чего нет.
Ответить
(без названия)
2213 написал 13.12.2021 12:40
В этом,случае,"молчать и скрыаать до поры"-абсолютно не российский вариант,поскольку,г-н гарант,наоборот,должен все время пыжиться и раздувать щеки.Такая позиция,нужна вовсе не самой россии,а их якобы "вероятному противнику",то есть-нато,чтобы продолжать выставлять россию огородным пугалом-перед мировым сообществом,а под этот шумок-реально наращивать потенциал самого нато.
Ответить
Смех на последнюю фразу про 'умнейщих' молчунов )))))))))))))))
ХА! написал 13.12.2021 12:29
Вокруг на страну воют, да лают. А ты сиди, да молчи. Потому что какие то придурки решили, что 'знающие' обязаны молчать. ))))))))))))
А про Хиросиму, реально - молчали бы. Гитлер разработал оружие, а америкосы всего лишь сперли разработку. Конечно им лучше молчать, ибо гадить за чужой счет - самая паршиво-умная схема для 'умников'.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто больше заслужил Нобелевскую премию?:
Результаты
Интернет-ТВ
О незаконности и нелегитимности госпереворота, положившего конец СССР
О незаконности и нелегитимности госпереворота, пол...
13.12.2021
Губернатор не должен быть владельцем иностранной недвижимости
Губернатор не должен быть владельцем иностранной н...
13.12.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
500 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии COVID-19 (1)
ФСБ задержала 106 террористов в 37 регионах, а одного в Подмосковье - пропустила (0)
Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям (6)
О незаконности и нелегитимности госпереворота, положившего конец СССР (0)
По всей стране бастуют таксисты Яндекса (3)
Губернатор не должен быть владельцем иностранной недвижимости (1)
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения (11)
Социализм в отдельно взятом СССР? (11)
Откуда у министра особнячок за миллионы долларов? (0)
Сдуло (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Не ходи в чужих тапках, и их у тебя не стырят
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Мой комментарий к записи Сознание как процесс от evgeniirudnyi
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Обзор новостей с Анатолием Барановым
orphoprosecutor orphoprosecutor: И ни слова про сельхозработы!
Дарья Митина Дарья Митина: Лучшее итальянское кино!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss