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Московский листок

ФСБ задержала 106 террористов в 37 регионах, а одного в Подмосковье - пропустила

Опубликовано 13.12.2021 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
ФСБ задержала 106 террористов в 37 регионах, а одного в Подмосковье - пропустила

Продолжается «школьный терроризм»

Неизвестный подорвал взрывное устройство на территории женского монастыря в Серпухове, на место выехали следователи, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

Врадий добавила, что количество пострадавших уточняется.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, пострадали семеро, включая 15-летнего подростка.

По некоторым данным, устроивший взрыв возможный выпускник этого заведения, погиб.

Это уже далеко не первый и не второй подобный случай, а понять, что там происходит с нашими школами, как-то не получается…

 

Тем временем в 37 регионах России выявили сразу 106 неонацистов

- сторонников украинской группировки "М.К.У.", готовившей теракты и массовые убийства, сообщает в понедельник ФСБ РФ.

"Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У.", созданной гражданином Украины Красновым Егором, действующим под покровительством украинских спецслужб", - говорится в релизе.

В отношении задержанных есть те, кто переписывался с Красновым и получал от него инструкции по проведению насильственных акций и изготовлению самодельных средств террора.

Сколько всего экстремистов сейчас задержано, не уточняется. Ничего не говорится и о судьбе этого Краснова, «украинского Басаева».

Мощно сработано, вот только теракт в монастырской школе в Серпухове предотвратить почему-то не вышло…

Может, потому что работать по украинскому терроризму надо было лет на 7 раньше, когда каждый подобный случай квалифицировали как бытовой – когда в Ростове взрывались армейские мины-ловушки, когда взрывалась техника на полигоне под Таганрогом, когда армейскими же минами минировались железнодорожные переезды… Все бытовое, не стоит обращать внимания. А что?



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