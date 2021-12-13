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Московский листок

500 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии COVID-19

Опубликовано 13.12.2021 в разделе комментариев 1

нищета бедность
500 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ВОЗ.

"Ситуация, в которой людям приходится оплачивать медицинские услуги из своих карманов, загоняет более полумиллиарда человек в условия крайней нищеты", — указывается в публикации.

По данным организации, впервые за 10 лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии выросла.

Вдумайтесь – современная медицина способна разорить полмиллиарда человек, больше, чем Вторая мировая война!

Может, поторопились у нас, внедряя разорительную страховую медицину вместо системы Семашко? Может, зря реформировали то, что и без реформы прекрасно работало?

И ведь не врачи обогащаются за счет остального населения, а главные врачи и выше – вплоть до появления медицинских олигархов… Медицинская буржуазия сформировалась как класс, как и медицинский пролетариат. А что?

Вот и результат уже впечатляющий – полмиллиарда нищих.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Нет никакой медицинской буржуазии
Есть буржуазия,получающая прибыль написал 13.12.2021 13:07
в медицинской промышленности и медицинском обслуживании населения.
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