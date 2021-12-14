Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На вопросы Сокурова у президента нет ответа

Опубликовано 14.12.2021 автором Владимир Петлюк в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
На вопросы Сокурова у президента нет ответа

На заседание Совета по правам человека (СПЧ) 9 декабря прошел обмен мнениями между кинорежиссером Александром Сокуровым и президентом. Из всех важнейших вопросов, поднятых Сокуровым, Путин выбрал самый острый – вопрос об отделении национальных республик.

Это важнейший вопрос, как показала история распада СССР. Войны сначала начинаются в национальных республиках и между ними, где обманутый и ущемленный в своих интересах народ может развязать войну против соседей, как в случае войны между Арменией и Азербайджаном. И здесь президент прав, дать свободу национальным республикам, значит обложить бикфордовым шнуром границы России.

Но еще более прав Сокуров, видя главную причину национального вопроса в российской власти. Источником напряженности в национальных республиках, является социальное неравенство и бедность населения, порождаемое несостоятельной экономической политикой центральной власти. Эта несостоятельность заключается в стихийном и неравномерном распределении заработной платы, порождаемой наемной формой труда.

Ликвидировать социальное неравенство и бедность можно только одним средством - введением неизменных и равных окладов, устанавливаемых государством для всех форм собственности и для всех чиновников на территории республик пока еще единой России.

Ближайший исторический пример успешного разрешения межнациональных конфликтов путем уравнения потребления – история нашей страны в революции 1917 г., Мир между республиками был достигнут большевиками благодаря принятию уравнительного землепользования с помощью «Декрета о земле», который привел к социальному равенству между крестьянами.

Сегодня не земля, а заработная плата порождает бедность людей и их воинственное поведение в отношении соседей, и только ее уравнение приведет к ликвидации бедности.

Итак, президент опроверг Сокурова, но то, что он предлагает – оставить все как есть, это значит без ответа оставить и важнейшие вопросы, поднятые кинорежиссером. Но, при, несомненно, слабеющей экономике страны, Россия вскоре не сможет поддерживать марионеточные режимы в национальных республиках, а значит, рано или поздно на границах страны начнутся войны, так что менять надо форму распределения для ликвидации бедности населения, как причины войн, но президент не знает такого ответа.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто больше заслужил Нобелевскую премию?:
Результаты
Интернет-ТВ
Искусство стало врагом государства
Искусство стало врагом государства
14.12.2021
ЕР стоит насмерть, но пенсий не поднимет
ЕР стоит насмерть, но пенсий не поднимет
14.12.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Искусство стало врагом государства (0)
Посадили профактивиста - и не сказали, за что (0)
Росгвардия засекретит данные о нарушениях на митингах и авариях с выбросом радиоактивных веществ (0)
Источник белка для бедных исчезает вслед за сбережениями (0)
"Должен и сын героем стать, если отец герой" (0)
На вопросы Сокурова у президента нет ответа (0)
ЕР стоит насмерть, но пенсий не поднимет (2)
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома по ночам (5)
Сжег четыре квартала, и можно строиться (1)
Снова об отмирании государства (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Робин Гуд условно
Дарья Митина Дарья Митина: Поздравляем!
Дарья Митина Дарья Митина: Террор набирает обороты
Дарья Митина Дарья Митина: Моркоман
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Надо ли Москве обозначать красные линии, если США все равно их игнорируют?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss