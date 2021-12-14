На вопросы Сокурова у президента нет ответа

На заседание Совета по правам человека (СПЧ) 9 декабря прошел обмен мнениями между кинорежиссером Александром Сокуровым и президентом. Из всех важнейших вопросов, поднятых Сокуровым, Путин выбрал самый острый – вопрос об отделении национальных республик.

Это важнейший вопрос, как показала история распада СССР. Войны сначала начинаются в национальных республиках и между ними, где обманутый и ущемленный в своих интересах народ может развязать войну против соседей, как в случае войны между Арменией и Азербайджаном. И здесь президент прав, дать свободу национальным республикам, значит обложить бикфордовым шнуром границы России.

Но еще более прав Сокуров, видя главную причину национального вопроса в российской власти. Источником напряженности в национальных республиках, является социальное неравенство и бедность населения, порождаемое несостоятельной экономической политикой центральной власти. Эта несостоятельность заключается в стихийном и неравномерном распределении заработной платы, порождаемой наемной формой труда.

Ликвидировать социальное неравенство и бедность можно только одним средством - введением неизменных и равных окладов, устанавливаемых государством для всех форм собственности и для всех чиновников на территории республик пока еще единой России.

Ближайший исторический пример успешного разрешения межнациональных конфликтов путем уравнения потребления – история нашей страны в революции 1917 г., Мир между республиками был достигнут большевиками благодаря принятию уравнительного землепользования с помощью «Декрета о земле», который привел к социальному равенству между крестьянами.

Сегодня не земля, а заработная плата порождает бедность людей и их воинственное поведение в отношении соседей, и только ее уравнение приведет к ликвидации бедности.

Итак, президент опроверг Сокурова, но то, что он предлагает – оставить все как есть, это значит без ответа оставить и важнейшие вопросы, поднятые кинорежиссером. Но, при, несомненно, слабеющей экономике страны, Россия вскоре не сможет поддерживать марионеточные режимы в национальных республиках, а значит, рано или поздно на границах страны начнутся войны, так что менять надо форму распределения для ликвидации бедности населения, как причины войн, но президент не знает такого ответа.