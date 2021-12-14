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Московский листок

Сжег четыре квартала, и можно строиться

Опубликовано 14.12.2021 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

губернатор ростов говнярка
Сжег четыре квартала, и можно строиться

По сообщениям в СМИ, ростовская администрация наконец дала разрешение на строительство первой многоэтажки на пожарище Театрального спуска. Впрочем, на все негодующие комментарии чиновники отвечают, что строиться будет не на самом Театральном спуске, а рядом. Совсем рядом. Напоминаем, 21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону по какой-то странной случайности выгорело 4 (четыре!!!!) квартала одновременно.

Было уничтожено более 160 домов. Лишились кровли более 700 человек. Погиб, как минимум, один.

Особо отметим, что люди сразу увидели поджигателей (группы молодчиков в масках, забегавших в дома), а вот пожарные машины увидели далеко не сразу. А когда пожарные машины наконец приехали, то было их мало, а воды в пожарных гидрантах не было вовсе. В общем, всерьез тушить начали часа так через 3, когда уже сгорело всё, что было лишним с точки зрения большого бизнеса.

Отметим, что сначала и следствие квалифицировало произошедшее как поджог, а потом вдруг всё превратилось в несчастный случай. Действительно, ситуацию когда твой дом стоит не месте, остро необходимом застройщику, трудно назвать счастливым для тебя случаем.

Сразу после пожара получить компенсацию удалось примерно половине пострадавших. Если всем честно заплатить, то в чём будет выгода поджигателей? Остальным было отказано, как имеющим собственность, к примеру, бытовку на садовом участке. Более 4-х дет люди боролись за свои права. Наконец летом 2021 года началась выплата компенсаций. Отметим, что выплачивали их по принципу - была двухкомнатная – на однокомнатную с предчистовой отделкой хватит и радуйся.

Отметим, что в связи с громкостью скандала власти сразу после пожара и уже в этом году заявляли, что жилых домов на месте пожарища строиться не будет. А теперь раз и начали. Впрочем, по официальным сообщениям он не там (на месте пожарища), а рядом. Совсем рядом. А там и новые вырастут – тоже совсем, совсем, совсем рядом!



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