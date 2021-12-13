Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения, https://forum-msk.org/material/news/1...
2 По всей стране бастуют таксисты Яндекса https://forum-msk.org/material/news/1...
3 95% трудовых мигрантов из Таджикистана едут в Россию
4 Депутаты Госдумы от Чечни готовят заявления в органы, требуя привлечь Сокурова к ответственности за экстремизм
5 Путин заявил о мировом лидерстве России по новым вооружениям https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Президент Украины впервые назвал конфликт на Донбассе не войной с Россией, а - конфликтом на Донбассе
7 Продолжается «школьный терроризм»
8 Тем временем в 37 регионах России выявили сразу 106 неонацистов https://forum-msk.org/material/news/1...
9 500 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии COVID-19 https://forum-msk.org/material/news/1...
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