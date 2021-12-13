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Московский листок

500 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии

Опубликовано 13.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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9 500 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии COVID-19 https://forum-msk.org/material/news/1...



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