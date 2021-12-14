"Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома по ночам"

Басманный суд Москвы избрал депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому в незаконной охоте, меру пресечения: ему запретили выходить из дома с 23 часов до 7 утра.

Также Рашкину запретили общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу, отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет, а также посещать любые охотничьи угодья.

Депутат намерен обжаловать это решение суда. По его словам, запрет на использование интернета и других средств связи мешает ему выполнять обязанности депутата. Также он заявил, что готов продолжать давать показания по делу.

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Суд еще предстоит, но кое какие выводы уже можно делать.

В тюрьму "Робин Гуда" не посадят, иначе бы присудили к реальному лишению свободы в СИЗО. Но и отпускать по хорошему не хотят, иначе бы переквалифицировали статью из Уголовного кодекса на административную.

То есть приговор именно по уголовной статье все же будет, скорее всего, но без реального лишения свободы.

Навряд ли ограничатся и штрафом - срок дадут, но условный, чтобы иметь возможность влиять на бывшего депутата - мандата лишат.

А вот пост первого секретаря горкома КПРФ, скорее всего, за ним останется - это ж очень удобно, чуть что не так - и угроза перевести с условного срока на реальный.

А.Б.