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Московский листок

Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома по ночам

Опубликовано 14.12.2021 в разделе комментариев 1

кпрф зюганов рашкин
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома по ночам

Басманный суд Москвы избрал депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому в незаконной охоте, меру пресечения: ему запретили выходить из дома с 23 часов до 7 утра. 

Также Рашкину запретили общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу, отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет, а также посещать любые охотничьи угодья.

Депутат намерен обжаловать это решение суда. По его словам, запрет на использование интернета и других средств связи мешает ему выполнять обязанности депутата. Также он заявил, что готов продолжать давать показания по делу. 

***

Суд еще предстоит, но кое какие выводы уже можно делать.

В тюрьму "Робин Гуда" не посадят, иначе бы присудили к реальному лишению свободы в СИЗО. Но и отпускать по хорошему не хотят, иначе бы переквалифицировали статью из Уголовного кодекса на административную.

То есть приговор именно по уголовной статье все же будет, скорее всего, но без реального лишения свободы.

Навряд ли ограничатся и штрафом - срок дадут, но условный, чтобы иметь возможность влиять на бывшего депутата - мандата лишат.

А вот пост первого секретаря горкома КПРФ, скорее всего, за ним останется - это ж очень удобно, чуть что не так - и угроза перевести с условного срока на реальный. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Осмысляя смысл европы, Надо смыслить в смысле ж-пы! Осмыслоенный смысл европы Сингулярен центру ж-пы
656576764VOTBOGONTOT! написал 14.12.2021 02:28
"Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома по ночам"
- То таки разумное решение!
Хотя Я могу таки предположить, что ентому кадру просто попросили (предложили) "набросить гав-на на вентилятор"! Кто предложил, зачем и для прикрытия чего - то таки да, Мы пока не знаем - то таки да!
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