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Московский листок

ЕР стоит насмерть, но пенсий не поднимет

Опубликовано 14.12.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #кпрф #ср #пенсии #депутат

Как сделать так, чтобы не делать того, что необходимо? Надо быть членом фракции "Единой России".

#депутат, #СР, #КПРФ, #Госдума, #пенсии



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