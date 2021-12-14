ЕР стоит насмерть, но пенсий не поднимет #госдума #кпрф #ср #пенсии #депутат Как сделать так, чтобы не делать того, что необходимо? Надо быть членом фракции "Единой России". #депутат, #СР, #КПРФ, #Госдума, #пенсии



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