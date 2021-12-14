"Должен и сын героем стать, если отец герой"

Музыка Пахмутовой, слова Добронравова. Как нельзя лучше подходит к этой новости.

Новым гендиректором холдинга VK стал Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, курирующего всю внутреннюю политику в России.

Владимиру Кириенко 38 лет, с 2016 года он был вице-президентом «Ростелекома». На посту гендиректора VK сын Сергея Кириенко сменил Бориса Добродеева — сына гендиректора ВГТРК Олега Добродеева.

Компания VK Group объединяет в себе соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», почтовый сервис Mail.RU и ряд других интернет-компаний. Смена руководства холдинга произошла после того, как свой пакет его акций продал миллиардер Алишер Усманов. Новыми собственниками VK стали «Газпромбанк» и СОГАЗ, которые, как считается, входят в сферу интересов бизнесмена Юрия Ковальчука — близкого друга президента Владимира Путина.