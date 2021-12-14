Источник белка для бедных исчезает вслед за сбережениями

Россиян предупредили о росте цен на мясо птицы

Из-за нехватки аминокислот и витаминов комбикормовые заводы в России оказались под угрозой остановки. Из-за этого в стране могут начаться проблемы с мясом птицы. Об этом первого вице-премьера Андрея Белоусова предупредила Национальная мясная ассоциация (НМА), пишет «Коммерсантъ».

В Минсельхозе подтвердили существование проблемы. В свою очередь Россельхознадзоре указали, что ведут работу над расширением импорта. В НМА указали, что это грозит временной остановкой заводов и ростом себестоимости в мясной отрасли. Как отмечает издание, сложности есть не только с импортной продукцией, но также и с поставками российских компонентов.

ПОЧТИ У ПОЛОВИНЫ РОССИЯН НЕТ НИКАКИХ СБЕРЕЖЕНИЙ

У более чем 40% россиян нет никаких сбережений, которые позволили бы им жить без постоянного дохода хотя бы какое-то время.

Результаты опроса, посвященного сбережениям граждан, приводит РБК со ссылкой на сервис SuperJob.

Как показал опрос, сбережений нет у 43% россиян. Еще 13% смогли бы прожить на накопленные деньги не больше месяца. 18 процентам сбережений хватило бы на два месяца, 11 процентам — от трех месяцев до полугода.

Только 8% россиян смогли бы прожить на скопленные деньги в течение полугода, и лишь 7% продержались бы целый год.

За последний год число тех, у кого нет сбережений, выросло на 3%. За 13 лет их число увеличилось на 15%.