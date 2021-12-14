Росгвардия засекретит данные о нарушениях на митингах и авариях с выбросом радиоактивных веществ

Росгвардия планирует засекретить информацию о нарушениях на массовых мероприятиях. Об этом следует из проекта поправок в Закон о служебной тайне, опубликованного на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.
Согласно документу, в котором всего 104 пункта, предлагается отнести к категории служебной тайны «сведения о возможных групповых нарушениях (нарушениях) в период проведения публичных и иных массовых мероприятий» (пункт 94).
Также предлагается засекретить информацию «о поражениях личного состава в результате применения оружия массового поражения и аварий с выбросом радиоактивных, токсичных химических веществ».
Закон о служебной тайне появился в России в 2021 году. Он предоставляет силовикам право засекречивать информацию, которая не относится к государственной тайне.
То есть будь такой закон в СССР, о чернобыльской катастрофе мы бы, может, до сих пор не узнали.
А уж акций протеста 2012 года, так и вовсе не было…
А.Б.
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