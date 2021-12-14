Посадили профактивиста - и не сказали, за что

Лидера движения крановщиков в столице Казахстана Сауле Сейдахметову 13 декабря к 09:00 вызвали в управление полиции района Алма-Аты, а после 17:00 стало известно, что её арестовали на 10 суток.

В суде не ответили на вопрос, по какому именно факту Сейдахметову признали правонарушительницей.

«Это повод закрыть меня перед Днем независимости. Им просто дали задание нейтрализовать меня любым способом. Не имеет значения, нарушила я закон или нет. Я пойду в полицию с пакетом на всякий случай», – предупреждала еще ночью Сейдахметова.

Правозащитные организации не смогли предоставить активистке адвоката.

Сауле Сейдахметова – одна из лидеров весенней забастовки крановщиков, выдвигавших социально-экономические требования, часть из которых были удовлетворены работодателями.

А теперь сквитались...