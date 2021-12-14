Искусство стало врагом государства

Врагом страны можно быть за интерес к музыке, книгам и искусству.

#СК, #СоциалЗа, #Путин, #Бастрыкин, #ФОРУМмск

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку творчества известных рэперов NoizeMC и Oxxxymiron на предмет пропаганды экстремизма и реабилитации нацизма. Практически незамеченным в СМИ остался недавний скандал с закрытием популярной площадки Etsy, на котором российские художники выставляли свои картины, скульптуры и прочий арт. За последние годы известны случаи, когда правоохранители начинали проверки из-за цитирования в соцсетях «Незнайки на Луне» писателя Николая Носова. Или из-за жалоб в театрах перестраховывались и снимали спектакли «Тараканище» по произведению Корнея Чуковского, или «Сказку о попе и работнике его Балде» авторства Александра Пушкина.

Об этом беседуют политолог Андрей Иванов и директор Центра правовых исследований Института инновационного развития, художник Евгений Тетерев.

Канал художника Евгения Тетерева на Яндекс-Дзен: https://zen.yandex.ru/slovosvoboda