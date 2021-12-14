Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Искусство стало врагом государства

Опубликовано 14.12.2021 в разделе комментариев 0

#социалза #форуммск #бастрыкин #путин #ск

Врагом страны можно быть за интерес к музыке, книгам и искусству.

#СК, #СоциалЗа, #Путин, #Бастрыкин, #ФОРУМмск

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку творчества известных рэперов NoizeMC и Oxxxymiron на предмет пропаганды экстремизма и реабилитации нацизма. Практически незамеченным в СМИ остался недавний скандал с закрытием популярной площадки Etsy, на котором российские художники выставляли свои картины, скульптуры и прочий арт. За последние годы известны случаи, когда правоохранители начинали проверки из-за цитирования в соцсетях «Незнайки на Луне» писателя Николая Носова. Или из-за жалоб в театрах перестраховывались и снимали спектакли «Тараканище» по произведению Корнея Чуковского, или «Сказку о попе и работнике его Балде» авторства Александра Пушкина.

Об этом беседуют политолог Андрей Иванов и директор Центра правовых исследований Института инновационного развития, художник Евгений Тетерев.

Канал художника Евгения Тетерева на Яндекс-Дзен: https://zen.yandex.ru/slovosvoboda



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто больше заслужил Нобелевскую премию?:
Результаты
Интернет-ТВ
Искусство стало врагом государства
Искусство стало врагом государства
14.12.2021
ЕР стоит насмерть, но пенсий не поднимет
ЕР стоит насмерть, но пенсий не поднимет
14.12.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Искусство стало врагом государства (0)
Посадили профактивиста - и не сказали, за что (0)
Росгвардия засекретит данные о нарушениях на митингах и авариях с выбросом радиоактивных веществ (0)
Источник белка для бедных исчезает вслед за сбережениями (0)
"Должен и сын героем стать, если отец герой" (0)
На вопросы Сокурова у президента нет ответа (0)
ЕР стоит насмерть, но пенсий не поднимет (2)
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома по ночам (5)
Сжег четыре квартала, и можно строиться (1)
Снова об отмирании государства (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Робин Гуд условно
Дарья Митина Дарья Митина: Поздравляем!
Дарья Митина Дарья Митина: Террор набирает обороты
Дарья Митина Дарья Митина: Моркоман
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Надо ли Москве обозначать красные линии, если США все равно их игнорируют?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss