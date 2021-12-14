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В Мангистауской области забастовали все рабочие месторождения Каламкас!

Опубликовано 14.12.2021 автором Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана в разделе комментариев 0

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В Мангистауской области забастовали все рабочие месторождения Каламкас!

В момент празднования дня первого президента РК в Мангистауской области на месторождении Каламкас на полуострове Бузачи началась всеобщая забастовка рабочих Мангистаумунайгаз и всех подрядных организаций. Это первая забастовка такого размера за последние полгода, которая ведет к остановке нефтедобычи и транспортировке сырья.

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Нефтяники требуют увеличения заработной платы на 50%, улучшить питание и снабжение вахтовиков. Забастовка началась глубокой ночью и стало полной неожиданностью для работодателей. Многие бастующие собрались на автостанции, а также на территории предприятий. 

Это первый случай за последнее время, когда бастуют нефтяники именно основного добывающего производства, так как ранее бастовали только рабочие сервисных компаний и вспомогательных служб, протестуя, в том числе, против результатов произведенной оптимизации предприятий. 

Остановка нефтедобычи может стать серьезным сигналом для коллективов других месторождений и компаний в отрасли. Это также показывает резкое снижение реального веса заработной платы рабочих в результате обесценивания национальной валюты и роста инфляции, которая в данном регионе особенно сильно проявила себя на стоимости продуктов питания. 

Нельзя исключать, что требования бастующих могут быть поддержаны и другими коллективами в Мангистауской области. Протестующие также отмечают, что им не дают создать свои независимые профсоюзы для участия в коллективных переговорах и заключения договоров с работодателями на условиях рабочих.



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