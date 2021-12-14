Россиян предупредили о росте цен на мясо птицы #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 У Робин Гуда из КПРФ отобрали связь и ночные прогулки по Шервудскому лесу https://forum-msk.org/material/news/1... 2 «Должен и сын героем стать, Если отец герой» https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Россиян предупредили о росте цен на мясо птицы https://forum-msk.org/material/news/1... 4 ПОЧТИ У ПОЛОВИНЫ РОССИЯН НЕТ НИКАКИХ СБЕРЕЖЕНИЙ 5 Число гастарбайтеров в Санкт-Петербурге выросло на 20% по сравнению с 2020 годом 6 В Екатеринбурге полицейский продавал наркотики и ловил покупателей для повышения раскрываемости 7 Росгвардия засекретит данные о нарушениях на митингах https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Чиновники из Петербурга сочли рождение ребенка намеренным ухудшением жилищных условий 9 Посадили профактивиста – и не сказали, за что! https://forum-msk.org/material/news/1...



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