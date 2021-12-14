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Московский листок

Россиян предупредили о росте цен на мясо птицы

Опубликовано 14.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин
Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
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4 ПОЧТИ У ПОЛОВИНЫ РОССИЯН НЕТ НИКАКИХ СБЕРЕЖЕНИЙ
5 Число гастарбайтеров в Санкт-Петербурге выросло на 20% по сравнению с 2020 годом
6 В Екатеринбурге полицейский продавал наркотики и ловил покупателей для повышения раскрываемости
7 Росгвардия засекретит данные о нарушениях на митингах https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Чиновники из Петербурга сочли рождение ребенка намеренным ухудшением жилищных условий
9 Посадили профактивиста – и не сказали, за что! https://forum-msk.org/material/news/1...
 
 
 
 


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Россиян предупредили о росте цен на мясо птицы
Россиян предупредили о росте цен на мясо птицы
14.12.2021
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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
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Митина Дарья Морозова Наталья
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