Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 У Робин Гуда из КПРФ отобрали связь и ночные прогулки по Шервудскому лесу https://forum-msk.org/material/news/1...
2 «Должен и сын героем стать, Если отец герой» https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Россиян предупредили о росте цен на мясо птицы https://forum-msk.org/material/news/1...
4 ПОЧТИ У ПОЛОВИНЫ РОССИЯН НЕТ НИКАКИХ СБЕРЕЖЕНИЙ
5 Число гастарбайтеров в Санкт-Петербурге выросло на 20% по сравнению с 2020 годом
6 В Екатеринбурге полицейский продавал наркотики и ловил покупателей для повышения раскрываемости
7 Росгвардия засекретит данные о нарушениях на митингах https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Чиновники из Петербурга сочли рождение ребенка намеренным ухудшением жилищных условий
9 Посадили профактивиста – и не сказали, за что! https://forum-msk.org/material/news/1...
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