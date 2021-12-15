Призыв к левым и рабочим активистам принять участие в акциях по случаю 10-ой годовщины расстрела нефтяников Жанаозена

Товарищи! Социалистическое Движение Казахстана и рабочий профсоюз «Жанарту» призывает левых, рабочих и социальных активистов стран СНГ принять участие в акциях протеста у дипломатических представительств Казахстана 16 или 17 декабря по случаю десятой годовщины расстрела нефтяников и жителей Жанаозена и Шетпе в Мангистауской области.

Десять лет назад многочисленные силы полиции и внутренних войск открыли огонь по безоружным рабочим, членам их семей и простым гражданам, собравшимся на мирный митинг протеста, и желавшим принять резолюцию с обращением ко всем трудящимся страны подняться на всеобщую политическую забастовку с требованием отставки Назарбаева и его правительства. В результате бойни погибло, по словам участников забастовки, более семидесяти человек, много сотен ранено, а еще множество рабочих и жителей прошли через аресты, пытки и издевательства.

До этого в ноябре 2011 года, несколько тысяч представителей разных нефтепромыслов и предприятий на своем собрании избрали рабочий комитет. На этом же собрании они призвали трудовые коллективы и всех рабочих бойкотировать несправедливые выборы в Парламент, создавать свои комитеты и новые профсоюзы на своих предприятиях и объединяться в свой республиканский единый профсоюз и формировать собственную политическую партию.

С весны 2009 года нефтяники активно выдвигали требование национализации добывающей промышленности под рабочим контролем. Такой рост политического сознания состоялся в результате беспрерывной почти восьмимесячной забастовки нефтяников, требовавших выплаты отраслевых и региональных коэффициентов, улучшения условий труда и свободы профсоюзной деятельности, но затем вследствие репрессий в отношении рабочих лидеров и отказа работодателей от переговоров, перешедших к политическим вопросам и лозунгам.

Еще до расстрела, в сентябре 2011 года была осуждена на 6 лет за организацию «незаконных профсоюзных собраний» и «разжигание социальной розни» юрист профсоюза АО «Каражанбасмунай» Наталья Соколова, а в августе на рабочем месте был убит профсоюзный активист Жаксылык Турбаев и 17-летняя дочь профсоюзного лидера Жансауле Карабалаева. На рабочих активистов и журналистов независимых СМИ совершались многочисленные нападения бандитских элементов, нанятых работодателями и спецслужбами, а некоторым лидерам поджигали дома или в их квартирах проводили незаконные обыски.

В результате назарбаевский режим решился на массовый террор и репрессии, намереваясь потопить многомесячную забастовку нефтяников в крови и не допустить расширения забастовки на другие регионы и добывающие отрасли страны. В результате двух судебных процессов над рабочими и жителями Жанаозена и Шетпе, которых обвинили в «массовых беспорядках», 17 участников забастовки было осуждено на сроки от трёх до семи лет.

В последующем после кампании протеста в июле 2013 года состоялось заседание Верховного суда Республики Казахстан, в результате чего шестерым участникам забастовки в Жанаозене, кто имел трехлетние приговоры, было смягчено наказание на условный срок в два года. В последующем под давлением были переведены в колонию поселение оставшиеся в заключении товарищи. 20 ноября 2014 года была условно-досрочно освобождена Роза Тулетаева. В конце 2014 года также из колонии поселения были освобождены последние трое нефтяников.

Один из лидеров забастовки Максат Досмагамбетов долгое время проходил лечение в связи с образованием раковой опухоли на лицевой кости, развившейся из-за систематических избиений и пыток во время следствия. Но в результате того, что в областной больнице ему не оказали вовремя помощь и не положили в реанимацию, он 28 сентября 2018 года скончался.

Помимо рабочих под каток репрессий попали представители оппозиции, свободные СМИ и правозащитники. Так за помощь бастующим на 7,5 лет заключения был осужден лидер незарегистрированной партии «Алга» Владимир Козлов, которого обвинили в «разжигании социальной розни», в «создании организованной преступной группы» и в призывах к свержению существующего строя. В августе 2015 года он был досрочно освобожден.

После осуждения Владимира Козлова была закрыта и его партия, объявленная «экстремистской», а потом произошел запрет 8-ми газет, 23 интернет издания и телеканалов К-плюс и Стан ТВ. Кроме этого, с августа 2013 года по суду было закрыто на разные сроки еще 4 издания, среди них и газета Компартии – «Правда Казахстана». 25 декабря 2014 года власти через суд ликвидировали и саму Компартию Казахстана. Этот вердикт был подтвержден в Верховном Суде РК в 2015-м году.

В октябре 2012 года в Жанаозене убит ключевой свидетель обвинения – 20-летний Александр Боженко, отказавшийся давать прежние показания против своих товарищей в суде, заявив, что они были выбиты под пытками. На 12 лет осужден известный правозащитник Вадим Курамшин, которого до этого на другом суде фактически оправдал и выпустил из зала суда коллегия присяжных.

Сопредседатель Социалистического Движения Казахстана и заместитель председателя рабочего профсоюза «Жанарту» Айнур Курманов уже 10 лет находится вне территории страны из-за угрозы ареста и осуждения. 15 декабря 2012 года в отношении него была совершена попытка похищения в Москве сотрудниками казахстанских спецслужб, которая была пресечена активистами левых организаций.

Маховик репрессий только раскручивается, и Казахстан, являвшийся всегда полигоном антирабочих и антисоциальных реформ, стал еще и лабораторией по подавлению и уничтожению профсоюзов, политической оппозиции и свободных СМИ. Сейчас власти с принятием нового Уголовного Кодекса уже преследуют рабочих активистов не только за «разжигание социальной розни», но и за «подстрекательства к забастовкам», за «создание незаконных профсоюзов» и «организацию незаконных забастовок».

Более того, власти и спецслужбы продолжают оказывать давление на активистов рабочего движения. В 2014 году принят закон «О профсоюзах», который признан международными профсоюзами и Международной Организацией Труда нарушающим права трудящихся на объединение. В 2017-м году была ликвидирована Конфедерация Независимых Профсоюзов Казахстана, а трое ее лидеров Лариса Харькова, Нурбек Кушакбаев и Амин Елеусинов были осуждены на разные сроки по сфабрикованным обвинениям.

Многие профсоюзные организации до сих пор не могут пройти государственную регистрацию, как например, наш профсоюз «Жанарту», а КНПРК уже четыре раза отказали в этом в Минюсте РК. Правительство стремится заставить войти все оставшиеся объединения в состав государственной Федерации Профсоюзов Казахстана, которая 16 декабря 2011 года поддержала расстрел.

В октябре 2019 года на 5 лет был осужден по сфабрикованному делу лидер движения безработных Жанаозена Ержан Елшибаев, несмотря на то, что и потерпевший и свидетели пояснили, что он ни в чем не виноват. Все профсоюзы и общественные активисты в Мангистауской области назвали это политическим делом. В этом году он вынужден был в знак протеста против отказа в досрочном освобождении зашить себе рот.

Несмотря на то, что благодаря вашей борьбе и общей кампании солидарности были освобождены все осужденные рабочие нефтяники, до сих пор виновные в убийстве безоружных людей не были наказаны. Независимого расследования событий 16-17 декабря 2011 года в Жанаозене не было проведено. Забастовщики были официально объявлены участниками «массовых беспорядков». Несколько тысяч человек, уволенных во время забастовки, так и не были восстановлены на работе на прежних должностях. Все рабочие активисты, отсидевшие сроки в тюрьме не были реабилитированы.

В течение 2021 года в Мангистауской области проходили массовые и длительные забастовки с требованиями повышения зарплаты, улучшения условий труда, свободы профсоюзной деятельности и отмены результатов политики оптимизации и возвращения приватизированных вспомогательных предприятий в основного производства. Но несмотря на успешный характер многих из них власти, провели ряд судов по признанию забастовок незаконными, в результате чего несколько десятков активистов были уволены.

Есть опасность применения к уволенным активистам статей уголовного кодекса за участие и организацию незаконных забастовок. Кроме этого, в начале декабря правительство РК приняло решение о возможности применения армии для подавления митингов и забастовок.

В связи с этим мы призываем активистов левых организаций и профсоюзов провести пикетирование зданий посольств и консульств Казахстана в своих странах и передать петицию с требованием проведения независимого расследования расстрела митинга бастовавших рабочих Жанаозена 16 декабря 2011 года, реабилитации всех осужденных участников забастовки и пересмотреть закон «О профсоюзах», освободить лидера движения безработных Ержана Елшибаева!

Вечная память павшим героям в борьбе за рабочее дело!

Убийц рабочих и жителей Жанаозена к ответу!

Нет репрессиям против рабочих и социальных активистов Казахстана!