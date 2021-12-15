Бастрыкин не стал говорить "Она утонула!"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область на шахту "Листвяжная", где 25 ноября в горной выработке погиб 51 человек. Там глава ведомства запланировал провести оперативное совещание со следственной группой и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших.

Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу, почтив память погибших.

Глава СК, выслушав родственников погибших, скорректировал план расследования и поручил сотрудникам Главного следственно управления СК установить прямой контакт с потерпевшими для оперативного обмена информацией и изучения поступающих от них сведений. Бастрыкин обратил внимание, что следствие восстановит всю цепочку событий и причины, приведшие к страшной трагедии.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин указал следователям на необходимость изучить роль собственников шахты "Листвяжная" в Кузбассе в произошедшей 25 ноября аварии, жертвами которой стал 51 человек. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

***

Путин на Кузбасс не поехал. Ограничился дистанционным соболезнованием. Вслед за путиным не особо суетились с командировками высшие чиновники. Бастрыкин - поехал.

Он вообще в последнее время высказывается несколько шире общепринятых представлений о круге интересов СК.

Например, предложил отменить ЕГЭ. Что с одобрением восприняла здравомыслящая часть общества.

Начал интересоваться творчеством популярных рэперов, что было воспринято обществом не так однозначно.

И вот - поездка на Кузбасс, где он не только возложил цветы к "неуставному" мемориалу - явное нарушение протокола, но и отметил роль владельцев шахты в случившемся. Правда, Путин уже дистанционно потребовал покаяния у владельцев, но это выглядело как подачка общественному мнению, а тут - глава Следкома, тут процессуальные последствия видны невооруженным глазом.

Такое чувство, что в СК внимательно читают ФОРУМ.мск - про "казус Якушева" вообще им негде было прочесть, кроме как у нас, а вопросы об отвественности владельцев мы поднимали сразу после трагедии, и в личном качестве, и в разговоре с председателем Независимого профсоюза горняков.

Что происходит?

Не происходит ли тот самый трансфер власти, о котором давно говорят, уже мозоль натерли, а он - вот он?

Отсюда обычно несвойственное внимание к вопросам, которые волнуют широкий круг граждан, повторю, от ЕГЭ до внимания к простому человеку - и жесткость к непростому?

Интересный момент. Начинающий Путин ведь тоже ездил в не самые приятные места, например, к вдовам "Курска" - не очень удачно, надо сказать. Бастрыкин вроде бы уместней себя повел, есть с чем сравнивать.

Может и правда?..

А.Б.