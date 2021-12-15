Акции против сегрегации по всей стране

ОЧЕВИДНО ВСЕМ КОМПЕТЕНТНЫМ!

12 и 13 декабря 2021 года в РФ прошла серия акций протеста против силового навязывания неких медицинских процедур, инвентаризации тех, кто на эти процедуры согласен, и дискриминации тех, кто не согласен. Акции были организованы самыми разными политическими движениями, начиная от РКРП (б), Левого фронта и КПРФ, кончая движениями «За права многодетных» и просто разъярёнными гражданами.

От себя автор материала хотел бы отметить, что польза новомодной медицинской процедуры не очевидна только для «некомпетентных» граждан. А вот для компетентных лиц из руководства Роспотребнадзора эта польза не только очевидна, но и ощущаема. А именно, как было озвучено в Госдуме депутатами от КПРФ: Анна Юрьевна Попова (глава Роспотребнадзора) является автором патента на одну из вакцин, а близкий родственник главы Оперштаба Татьяны Голиковой является совладельцем крупной фармацевтической компании „Нанолек“, осуществляющей поставки вакцин.

Также хотелось бы подчеркнуть, что по официальной информации (не каких-то там конспирологов, а ВОЗ и Всемирного банка) в ходе пандемии оказалось в состоянии крайней нищеты более полумиллиарда человек, возросла смертность от туберкулеза и малярии.

Впрочем, перейдём непосредственно к акциям протеста, итак:

ЕСЛИ ЧТО НИБУДЬ СЛУЧИТСЯ - КТО ОТВЕТИТ?

В Москве 12 декабря прошли организованные КПРФ и Левым фронтом пикеты. Без происшествий.

В Екатеринбурге 12 декабря прошёл организованный Координационным советом левых сил массовый пикет. Общее количество сменяющих друг друга участников - 600-700 человек. На пикет было дано разрешение (наверно, в виде чуда господня). Прошло без происшествий.

Участники акции заявляли:

«Есть после вакцины состояния, за которые ни государство, ни медицина не несёт никакой ответственности: не выплачиваются никакие деньги, не даётся инвалидность, люди, у которых есть инвалидность, проходят все круги ада, детей не обследуют, не лечат бесплатно, если ребёнок серьёзно заболевает, препараты требуют купить… Как это было при Советском Союзе: если случался полиомиелит или ещё что-то, ребёнку пожизненно платили пенсию, проводились оздоровительные программы, давали ребёнку путёвку в лагеря. А сейчас наших детей хотят прививать, нас хотят прививать, и при этом ничего не обещают в случае, если с нами что-то случится».

СНАЧАЛА БЫЛ ПЬЯН, ПОТОМ ДОРОС ДО ОРГАНИЗАТОРА МИТИНГА!

В Тюмени согласования на митинг не дали. В итоге 12 декабря прошло собрание граждан (организованное РКРП (б)). В ходе собрания были озвучены следующие тезисы:

«12 ноября 2021 г. на рассмотрение Госдумы были поданы законопроекты №17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и №17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». В совокупности это является нарушением как минимум 10 статей Конституции, гарантирующей права гражданам России:

— на защиту достоинства личности и гарантию равенства прав и свобод вне зависимости от обстоятельств (ст.19 и 21);

— на свободу передвижения (ст.27 Конституции РФ);

— на право исповедовать религию (ст.28);

— на мирные собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст.31);

— на личное обращение в органы власти и получение госуслуг (ст.33);

— на свободу предпринимательской деятельности (ст.34);

— на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст.ст. 41 и 43);

— на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ст.44).

Таким образом, через принятие этих локальных законов осуществляется попытка конституционного переворота. По сути право на труд и свободы для рабочих перечёркиваются. Ни один профсоюз после принятия этих законов не сможет защитить рабочих. Введение QR-кодов позволит режиму тупо блокировать неугодных, в т.ч. увольнять их с работы. Под видом социальной защиты чиновники смогут отправлять их и членов их семей в зоны резервации или концлагеря. При этом найти тех, кто это сделал, будет невозможно.

Яркий пример тов. Б., активиста Рабочего Фронта из Севастополя. Его без суда и следствия кто-то из силовиков внёс в реестр экстремистов. У него заблокировали все банковские карточки и он практически остался без средств к существованию. Только благодаря товарищам удалось сделать ему кредитные карточки, телефон, но на другое имя. Но и это будет делать невозможно после введения QR-кодов. Фактически пролетариату объявлена война. Люди труда начали это понимать, но пока ещё далеко не все…»

А.К. Черепанов озвучил известные протестующим факты наступления смерти после вакцинации: "…Среди них женщина, которая после вакцины умерла через месяц после родов. Власти оставили рождённого ребенка сиротой… Два депутата областной Думы умерли после вакцинации…" (Если учесть что депутатов не то, чтобы сильно много – вероятность обрасти тяжёлыми проблемами в результате данной процедуры можно прикинуть самостоятельно. Хотя, возможно, просто совпадение. А.З. ).

Правоохранители силой разгонять собравшихся не пытались, только покричали в мегафон – «Расходитесь, граждане!», но никаких мер предпринято не было. А вот после собрания, прямо на остановке, был задержан секретарь Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС Михаил Савелков. Причём, изначально полицейские заявили, что он находится в пьяном виде. Доехав до отделения Савелков «протрезвел» и «дорос» до организатора несанкционированного митинга. И в таковом качестве и «запротоколирован». В полиции его продержали три часа. Хотели оставить ночевать. В итоге после долгой дискуссии с участием прибывших к тому времени в полицию секретарей обкома РКРП(б)-КПСС Александра Киприяновича Черепанова и Сергея Михайловича Целых, всё-таки, выпустили. «Добило» полицейских обещание коммунистов объявить голодовку прямо в полиции. Суд ожидается

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13 декабря во время одиночного пикета была задержана председатель Тюменского областного комитета Советских женщин Татьяна Разумовна Целых, на неё тоже составлен протокол за участие в собрании от 12 декабря. Суд также ожидается.

Тюмень — не единственный город, в котором протестующие столкнулись с правоохранителями.

В Новосибирске 11 декабря полиция задержала 4-х человек, которых считала будущими организаторами акции, продержала их до 13 декабря. 13 декабря суд вынес всем штрафы до 20 000 рублей. Отметим, что 12 декабря площадь, на которой акция должна была проходить, была наполнена сотрудниками полиции. Как известно, когда полицейские вместе и при исполнении, никакой ковид им не страшен. Данный вирус обладает ответственностью и правосознанием. Он знает, что заражать полицейских противозаконно.

О НЕДОВЕРИИ ДЕПУТАТАМ

12 декабря прошла акция в Кирове. По инициативе РОТ-ФРОНТ-КИРОВ у памятника Степану Халтурину прошло собрание делегатов от трудовых коллективов, общественных организаций и движений, представляющих интересы 25 тыс. кировчан и жителей области. В резолюции собрания было заявлено о недоверии депутатам ОЗС от партии ЕР, вопреки протестам жителей области, поддержавших введение куар-кодов. Протестующие потребовали от Председателя и депутатов Госдумы РФ снять с рассмотрения законопроекты № 17357-8 и № 17358-8 и отказаться от их принятия.

Участники говорили и о других проблемах региона, а именно - приняли Заявление (уведомление) в адрес Президента РФ, Главы Правительства РФ, Председателя Совбеза, Председателя Следкома РФ, губернаторов Кировской области и Пермского края о подрыве государственной безопасности в связи с банкротством пермского ЗиД и возможном банкротстве смежного ему предприятия – завода «Авитек» и потребовали провести по этому поводу расследование.

КУДА НАМ ИДТИ В ПОИСКАХ ЗАРАБОТКА?

13 декабря в Перми работники заводов «Машиностроитель», «Пермский Пороховой завод» при поддержке движения «За права многодетных Пермского края», депутата Пермской городской Думы Сергея Медведева, других общественных организаций, прессы пришли в приёмную губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Причина недовольства предельно проста: 2 декабря на «Машиностроителе» отстранено от работы более 60 человек, на «Пермском Пороховом заводе» и на других предприятиях Перми и Пермского края (более 50 объектов), тоже самое.

Люди более часа добивались приёма. Естественно, никто из чинов не вышел. Ковида боимся.

Единственная, кто соизволил спуститься, женщина из отдела корреспонденции (видимо, если она заразится и умрёт — не жалко). В итоге ей было передано обращение, цитирую:

«…незаконно от работы отстраняют сотрудников, отказавшихся от вакцинации против новой коронавирусной инфекции covid-19,без сохранения заработка с угрозой дальнейшего увольнения. При этом отстраняют даже тех сотрудников, которые недавно переболели covid-19 и имеют высокий уровень антител, а также сотрудников, имеющих явные признаки противопоказаний к этой вакцинации, но не имеющих возможности получить медотвод по причине отказа медиков проводить медобследование, а также по причине отсутствия врачей в связи с кадровым дефицитом медперсонала в Перми и Пермском крае. Несмотря на это, руководители вышеуказанных предприятий требуют 100 % уровня вакцинации работников, ссылаясь при этом на новый указ Губернатора Пермского края (переболел, противопоказания - твои проблемы. Принести прибыль Поповой – твой долг сознательного человека. А.З.)

При этом руководство предприятий в рабочем коллективе создаёт нездоровую обстановку, настраивая привитых сотрудников против непривитых. Сотрудников, отказывающихся по разным причинам от вакцинации, гнобят и унижают, что недопустимо.

На наш взгляд, ситуация близка к критической. Такими темпами Пермскую промышленность и другие отрасли в скором времени ожидает кадровый голод и нехватка специалистов, ведь в погоне за заветным охватом 100%-ой вакцинации трудового коллектива, предприятия рискуют лишиться ценных кадров.

Кроме того, за каждым из отстранённых сотрудников стоят семьи, дети. У людей есть обязательства перед банками в виде неоплаченных ипотек и кредитов. Как теперь они должны обеспечивать финансово себя и своих близких? Куда пойдут эти люди в поисках заработка?».

ЕСТЬ ЛИ В ЭТОМ СМЫСЛ?

Аналогичные акции прошли более чем в 30 различных городах и райцентрах Российской Федерации. Есть ли в этом смысл? Процитирую Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС:

«Всем сомневающимся в пользе таких акций протеста можно ответить, что уже на следующий день – 13 декабря была передана по телевидению информация о том, что председатель Государственной думы Володин заявил, что на заседании Совета Думы 13 декабря будет снят с обсуждения законопроект о QR-кодах на транспорте».