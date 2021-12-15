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Московский листок

В Приморье ради бизнеса единоросса уничтожают ООПТ

Опубликовано 15.12.2021 автором Дмитрий Анашкин в разделе комментариев 0

человек природа
В Приморье ради бизнеса единоросса уничтожают ООПТ

На данный момент происходит 4-я попытка «отжать» Тавричанский лиман в частные руки с целью ведения коммерческой деятельности на «рыбном месте» без ограничений. Статус Особо Охраняемой Природной Территории (ООПТ) защищает устье реки Раздольной от бесконтрольного разграбления и позволяет поддерживать баланс экосистемы, давая возможность размножаться рыбам, птицам, морским беспозвоночным и прочим земноводным в естественных условиях.

Инициатор упразднения ООПТ краевого значения «Лиман реки Раздольная» в пояснительной записке аргументирует ликвидацию этого заповедного места загрязнением и отсутствием данных. Министерство природных ресурсов Приморского края принимает на рассмотрение эту аферу с Тавричанским лиманом уже в 4-й раз. Предыдущие попытки вызывали бурный общественный протест, критику и разгром обоснований для этих попыток экологическим Советом при губернаторе ПК. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляет в пределах своих полномочий государственное управление в сфере регулирования отношений недропользования, в области водных отношений, в области создания, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (за исключением государственных природных заказников краевого значения). Однако, сотрудники Минприроды ПК в прошлый раз не брезговали совершить подлог результатов общественных консультаций, о чем было проинформирована ФСБ. Возможно, отставка бывшего министра связана именно с этим.

Публичные консультации пройдут с 30 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года. То есть уже 2 недели!!! это приглашение висит незаметно на сайте Правительства Приморского края. В краевых СМИ – тишина по этому поводу. У нас есть 14 дней, до 29 декабря 2021 года, чтобы принять участие в защите Тавричанского лимана от перехода в частные руки!



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