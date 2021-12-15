Бюджет Москвы - бессовестный и преступный

Александр Краснов, "народный мэр Москвы" рассказывает Кириллу Мямлину о бюджете, по которому жить нельзя, можно только прозябать, наблюдая, как за счет общих средств обогащаются известные жулики и воры.

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