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Московский листок

Бюджет Москвы - бессовестный и преступный

Опубликовано 15.12.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #краснов #бюджет #мгд

Александр Краснов, "народный мэр Москвы" рассказывает Кириллу Мямлину о бюджете, по которому жить нельзя, можно только прозябать, наблюдая, как за счет общих средств обогащаются известные жулики и воры.

#бюджет, #Краснов, #МГД, #Госдума,

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