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Московский листок

Сергей Собянин издал новый указ о QR-кодах

Опубликовано 15.12.2021 в разделе комментариев 2

москва собянин мэр
Сергей Собянин издал новый указ о QR-кодах

— Срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев. Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев.

— Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней.

— QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение одного года.

При этом, столичный градоначальник признался, что за 4 месяца удалось привить лишь 10% москвичей. 4 месяца назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что первым компонентом вакцины удалось привить 4,6 млн москвичей, накануне же он сообщил, что привито 5,8 млн жителей столицы. То есть, в месяц прививается не более 300 тысяч жителей, а общие темпы таковы, что 80% привьется в лучшем случае в 2030-м году.

Что-то вот цифры не бьются у меня, если честно… А как же куаркоды в общественных местах, если закон примут? Места сразу станут необщественными или малообщественными?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
aut написал 15.12.2021 12:44
Как скотину маркируют и выдрессировывают покорность. К медицине так называемая выкцина никакого отношения не имеет.
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(без названия)
стоик7939 написал 15.12.2021 12:23
бизнес на плитке переформатировали в бизнес на масках и на спутникеВовочка?
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