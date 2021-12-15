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Московский листок

Собственник шахты "Листвяжная" отправлен в СИЗО

Опубликовано 15.12.2021 в разделе комментариев 0

прокуратура ск
Собственник шахты "Листвяжная" отправлен в СИЗО

По делу о трагедии на "Листвяжной" задержали еще четырех человек, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов", — сказала она.

В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Интересно, все в том же ключе, что мы говорили.

Бастрыкин не стал говорить "Она утонула!"

Цитата: "И вот - поездка на Кузбасс, где он не только возложил цветы к "неуставному" мемориалу - явное нарушение протокола, но и отметил роль владельцев шахты в случившемся. Правда, Путин уже дистанционно потребовал покаяния у владельцев, но это выглядело как подачка общественному мнению, а тут - глава Следкома, тут процессуальные последствия видны невооруженным глазом".

Федяев – один из 200 богатейших людей России, член "Единой России" и отец депутата от ЕР Федяева-младшего. Он тоже в деле, интересно, будет ли Дума так же принципиальна, как в Рашкиным?

А.Б.

 



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