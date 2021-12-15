Гастарбайтеры обогнали россиян по зарплатам

Сотрудники Федерации мигрантов России и учёные из МГУ выяснили, что средний месячный доход мигрантов из Средней Азии, которые работают в России, составил 47 100 рублей. Данные получили после опроса самих мигрантов.

«Средние зарплаты мигрантов оказались очень близки к средним зарплатам россиян. Правда, они сами хотели бы зарабатывать в среднем 77 200 рублей», — отметил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. При этом он отметил, что около 80% иностранцев трудятся дольше, чем разрешают российские законы.

Между тем средняя зарплата россиян во многих регионах гораздо ниже зарплаты гастарбайтеров. Так по данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в Ивановской области составляет 31.572 рублей, в Тамбовской и Орловской областях примерно столько же.