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Московский листок

Гастарбайтеры обогнали россиян по зарплатам

Опубликовано 15.12.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Гастарбайтеры обогнали россиян по зарплатам

Сотрудники Федерации мигрантов России и учёные из МГУ выяснили, что средний месячный доход мигрантов из Средней Азии, которые работают в России, составил 47 100 рублей. Данные получили после опроса самих мигрантов.

«Средние зарплаты мигрантов оказались очень близки к средним зарплатам россиян. Правда, они сами хотели бы зарабатывать в среднем 77 200 рублей», — отметил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. При этом он отметил, что около 80% иностранцев трудятся дольше, чем разрешают российские законы.

Между тем средняя зарплата россиян во многих регионах гораздо ниже зарплаты гастарбайтеров. Так по данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в Ивановской области составляет 31.572 рублей, в Тамбовской и Орловской областях примерно столько же.

 



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