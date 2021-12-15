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Московский листок

"Батька" решил сажать на 12 лет тех, кто критикует режим

Опубликовано 15.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин
Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 "Батька" решил сажать на 12 лет всех, кто критикует режим
2 Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год
3 Наш опрос по QR-кодам не на транспорте, а в общественных местах 4 Сергей Собянин издал новый указ о QR-кодах https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Гастарбайтеры обогнали россиян по зарплатам https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку замглавы Росстата Павла Смелова,
7 ЕСПЧ признал незаконным закрытие газеты "Дуэль" и уголовное преследование ее редактора Юрия Мухина
8 Бастрыкин исполнил обязанности президента
9 Собственник шахты «Листвяжная» отправлен в СИЗО https://forum-msk.org/material/news/1...
 
 
 
 


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"Батька" решил сажать на 12 лет тех, кто критикует режим
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Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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