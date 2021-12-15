"Батька" решил сажать на 12 лет тех, кто критикует режим #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 "Батька" решил сажать на 12 лет всех, кто критикует режим 2 Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год 3 Наш опрос по QR-кодам не на транспорте, а в общественных местах 4 Сергей Собянин издал новый указ о QR-кодах https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Гастарбайтеры обогнали россиян по зарплатам https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку замглавы Росстата Павла Смелова, 7 ЕСПЧ признал незаконным закрытие газеты "Дуэль" и уголовное преследование ее редактора Юрия Мухина 8 Бастрыкин исполнил обязанности президента 9 Собственник шахты «Листвяжная» отправлен в СИЗО https://forum-msk.org/material/news/1...



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