"Батька" решил сажать на 12 лет тех, кто критикует режим

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 "Батька" решил сажать на 12 лет всех, кто критикует режим
2 Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год
3 Наш опрос по QR-кодам не на транспорте, а в общественных местах 4 Сергей Собянин издал новый указ о QR-кодах https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Гастарбайтеры обогнали россиян по зарплатам https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку замглавы Росстата Павла Смелова,
7 ЕСПЧ признал незаконным закрытие газеты "Дуэль" и уголовное преследование ее редактора Юрия Мухина
8 Бастрыкин исполнил обязанности президента
9 Собственник шахты «Листвяжная» отправлен в СИЗО https://forum-msk.org/material/news/1...
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